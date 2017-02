Air Berlin startet mit weniger Passagieren ins Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

BERLIN (dpa-AFX) - Die vor der Aufspaltung stehende Fluggesellschaft Air Berlin ist mit weniger Passagieren ins Jahr gestartet.



Mit 1,52 Millionen Fluggästen beförderte Deutschlands zweitgrößte Fluglinie im Januar drei Prozent weniger Menschen wie ein Jahr zuvor, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Verkehrszahlen des Unternehmens hervorgeht. Die Auslastung der Maschinen verschlechterte sich dabei von 80,6 auf 76,6 Prozent.