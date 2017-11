Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

der nächste Schritt im Hinblick auf das Ende von Air Berlin ist getan. Bisher befand sich das Unternehmen im Status „Insolvenzverfahren beantragt“. Am 1. November teilte das Unternehmen mit, dass nun offiziell das Insolvenzverfahren „über das Vermögen der Air Berlin PLC sowie das Vermögen der Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG und das Vermögen der airberlin technik GmbH“ eröffnet worden sei. Dies sei durch das zuständige Amtsgericht Berlin-Charlottenburg geschehen. Interessanterweise wurde in der Unternehmensmittteilung hinzugefügt, dass die Eigenverwaltung bei allen drei genannten Verfahren angeordnet worden sei.

Air Berlin: Was es mit dem Begriff Masseunzulänglichkeit auf sich hat

Interessant auch eine weitere Meldung von Air Berlin dazu: Demnach droht im Fall des Insolvenzverfahrens der Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG die Masseunzulänglichkeit. Was das bedeutet? Dazu stellt Air Berlin klar, dass dies bedeute, Zitat: „dass die Masse voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die bestehenden, über die Kosten des Insolvenzverfahrens hinausgehenden Masseverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen“. Dieser Punkt bezieht sich „nur“ auf die genannte Tochter. Doch so oder so sollten Aktionäre im Blick behalten, dass für Sie ein Totalverlust droht.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.