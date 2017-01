Air Berlin: Die aktuellen Zahlen sind da!

Liebe Leser,

die kriselnde Fluggesellschaft Air Berlin hat die Zahlen zur Flugauslastung im Dezember sowie zum Gesamtjahr vorgelegt. Fast alle Kennziffern haben sich im Vergleich zum desaströsen Vorjahr nochmals verschlechtert.

Der einzige positive Wert auf Jahressicht: Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 84,3 % verbessert. Bei den zurückgelegten Passagierplatzkilometern und den Sitzplatzkilometern ergab sich jedoch ein Minus von 2,5 % bzw. 2,7 %. Im Hinblick auf die Zahl der Fluggäste (-4,4 %) und die Kapazität (-4,0 %) war ein noch größerer Rückgang zu verzeichnen.

Hoffnungsschimmer Dezember

Mit anderen Worten: Wenn Air Berlin 2015 schon knapp 450 Mio. Euro Miese gemacht hat, dürfte die Bilanz für das zurückliegende Geschäftsjahr kaum besser ausfallen. Einziger Hoffnungsschimmer: Im Laufe des Jahres profitierte die Fluggesellschaft stärker von den niedrigen Kerosinpreisen als noch im Vorjahr. Und wenn es Großaktionär Etihad besonders nett mit Air Berlin meint, ist das Geld für die Tochter Niki (300 Mio. Euro) bereits im Schlussquartal verbucht worden.

Zudem muss ich fairerweise anfügen, dass sich die Lage im Dezember nicht mehr so dramatisch darstellte wie über das gesamte Jahr betrachtet. Dort fielen die Verluste bei den einzelnen Kennziffern wesentlich geringer aus.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse