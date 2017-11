Air Berlin: Weitere Insolvenz!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Liebe Leser,

eine neue Meldung von Air Berlin bzw. deren Finanzierungstochter Air Berlin Finance B.V. Diese teilte mit, Zitat: „dass das zuständige Gericht in Amsterdam heute den am 25. August 2017 gewährten vorläufigen Zahlungsaufschub hinsichtlich der Air Berlin Finance B.V. aufgehoben und die Air Berlin Finance B.V. für insolvent erklärt hat.“ An dieser Meldung ist bestimmt nicht überraschend, dass die Air Berlin Finance B.V. insolvent ist – eher, dass sie es offensichtlich bisher noch nicht war, da von einem „vorläufigen Zahlungsaufschub“ die Rede war.

Für die Aktionäre von Air Berlin dürfte das relativ egal sein. Sie bekommen ohnehin nur dann etwas, wenn die Forderungen der Gläubiger befriedigt worden sind bzw. es eine Einigung gab. Und es sieht nicht so aus, als ob dann für die Aktionäre etwas übrig bleiben würde. Der Aktienkurs hat das ja auch entsprechend größtenteils bereits vorweggenommen.

Air Berlin: Aktie und Anleihen im Blick

Aber für die Besitzer von Air Berlin Anleihen könnte obiger Punkt interessant sein. Ich habe nicht in die Anleihenbedingungen geschaut, aber wenn der Emittent rechtlich gesehen die besagte Air Berlin Finance B.V. ist, dann ist es durchaus relevant, welchen Status diese hat. Nun, jetzt ist sie jedenfalls laut zitierter Meldung ebenfalls insolvent, wie Air Berlin selbst. Und damit ist bei den Besitzern der Anleihen die Frage, was es im Rahmen einer Quote für die diversen Gläubiger geben könnte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.