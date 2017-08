Air Berlin: Warum diese Aktie für Sie tabu sein sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

gehören Sie auch zu den Anlegern, die von der am Dienstag vermeldeten Air Berlin-Insolvenz überrascht und geschockt wurden? Oder noch schlimmer: Sind Sie Aktionär der Airline? Falls ja, dann sollten Sie vielleicht einmal grundsätzlich Ihre Investment-Philosophie überdenken: Denn eigentlich gab es seit Jahren keinen Grund, in dieser Aktie auch nur einen Cent zu versenken!

Bis auf einen Minigewinn von 6 Cent pro Anteil im Jahr 2012 hat Air Berlin seit 2010 (weiter reichen die Geschäftsberichte auf der Unternehmens-Webseite nicht zurück) keinen Gewinn gemacht. Tatsächlich wurden die Verluste zwischen 2013 und 2016 von -2,71 Euro auf -6,93 Euro stetig ausgeweitet. Da Aktienkurse nur von Unternehmensgewinnen angetrieben werden, verbot sich ein Investment nach dem Geschäftsjahr 2013 quasi von selbst.

Doch eigentlich hätten Sie die Airline-Aktie schon seit 2007 meiden sollen: Dazu reichte ein Blick auf die Charttechnik:

Im Juli 2007 ging nämlich der seit dem Börsengang zu sehende Aufwärtstrend in die Binsen: Und seither geht es für die Air Berlin-Aktie nur in eine Richtung: Von links oben nach rechts unten. Eine alte Börsenweisheit besagt, dass Sie sich „LURO“-Aktien für Ihre Investments aussuchen sollten: Deren Kurse bewegen sich von „links unten nach rechts oben“ – also exakt das Gegenteil von Air Berlin.

Aber da gibt es natürlich noch eine anderen Anlegergruppe, die ständig auf der Jagd nach „gefallenen Engeln“ ist: Die Schnäppchenjäger. (Wobei Air Berlin angesichts der aufgezeigten Geschäftsentwicklung wohl eher ein gefallener Bengel ist!) Ich kann Sie nur davor warnen, JETZT Geld in diese Aktie zu investieren. SolarWorld sollte Ihnen dabei als mahnende Abschreckung dienen:

Die erste Amtshandlung, die der Insolvenzverwalter übernahm, war, den Aktionären mitzuteilen, dass sie aus der Abwicklung des Unternehmens KEIN Geld mehr zu erwarten haben. Angesichts der angehäuften Verluste, erwarte ich für Air Berlin nichts anderes.

Und damit ist auch die Air Berlin-Aktie letztlich keinen Cent mehr wert!

Ein Beitrag von Andreas Sommer.