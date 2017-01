Air Berlin: Verlässt Etihad das sinkende Schiff?

Liebe Leser,

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei Air Berlin, denn hier zeichnet sich die Gefahr ab, dass der langjährige treue Teilhaber und Geldgeber Etihad, der glänzende Retter in jedweder Finanznot, das sinkende Schiff Air Berlin nun doch noch verlässt. Die wichtigsten Nachrichten dazu, die letzte Woche Air Berlin und dessen Kurse bewegt haben waren Folgende:

Die Neuausrichtung: Wenn das „Handelsblatt“ mit seinen Informationen richtig liegt, dann könnte die Airline Etihad vor einem Wandel ihrer Unternehmenspolitik stehen. Denn die Beteiligung an schwächelnden europäischen Fluglinien werde in der Konzernspitze wohl zunehmend als teurer Fehler angesehen und Etihad-Boss James Hogan wird deshalb wohl bald das Unternehmen verlassen.

Der Hintergrund: Etihad hatte größere Aktienpakete von Fluggesellschaften wie Air Berlin oder Alitalia erworben und dadurch über das Codesharing-Verfahren Zugang zum europäischen Flugstreckennetz bekommen. So konnte man zusätzlich Kunden zum Drehkreuz Abu Dhabi transportieren, die dann von dort mit Etihad weiterflogen. Alleine für Air Berlin haben die Araber dem Vernehmen nach so mehr als eine Milliarde Euro aufgewendet, auch in Form von Anleihen, um die Verluste der deutschen Fluggesellschaft auszugleichen.

Die Enttäuschung: Betrachtet man Air Berlin, so hat dies alles nichts genutzt, die Fluglinie tanzt weiter auf dem Verlust-Parkett. Auch der kürzlich angeleierte Umbau und die Trennung von der Hälfte seiner Flotte hat nicht wesentlich zu buche geschlagen.

Die Gefahr: Nun ist fraglich, ob Etihad weiterhin als Gönner zur Seite steht, denn laut „Handelsblatt“ sucht die staatliche Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach einem Käufer für die Europabeteiligungen.

Die Lufthansa ist interessiert und schon nächste Woche könnte es näheres zum Thema an der Newsfront geben. Wir halten Sie informiert.

