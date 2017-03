Air Berlin: Umbau geht mit großen Schritten weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

in dem schwierigen Unterfangen, die Verlustzone zu verlassen, setzt Air Berlin seine Restrukturierung fort. Im kommenden Monat wird Heinz-Joachim Schöttes Leiter Corporate Affairs der Fluggesellschaft.

„Ein herausragender Kommunikationsprofi“

Zuletzt war Schöttes Leiter Media Relations bei der zum Lufthansa-Konzern gehörenden Eurowings Group. „Heinz-Joachim Schöttes ist ein herausragender Kommunikationsprofi, der Air Berlin mit seiner Expertise bei der Neuausrichtung der Airline unterstützen wird“, kommentierte Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann die Personalie in einer Pressemitteilung. Vor seinem Engagement bei Eurowings war Schöttes bei Germanwings, beim Kölner Stadt-Anzeiger sowie bei den Nachrichtenagenturen ddp und dpa tätig.

Zerschlagung noch in diesem Jahr?

Erst zu Beginn des laufenden Monats hatte die Fluggesellschaft mit Götz Ahmelmann einen neuen Chief Commercial Officer (CCO) vorgestellt. Der von Etihad Airways zu Air Berlin zurückgekehrte Manager hat die Nachfolge von Julio Rodriguez angetreten, der nun in gleicher Funktion bei NIKI tätig ist. Thomas Winkelmann, der selbst erst im Februar 2017 seinen Posten als CEO bei Air Berlin übernahm, treibt die Neuausrichtung also weiter voran. Die Frage ist, ob es dafür nicht schon zu spät ist. Verschiedene Medien spekulieren bereits darüber, ob Air Berlin noch in diesem Jahr die Zerschlagung drohen könnte.

Ein Gastbeitrag von Rainer Lenzen.

