Air Berlin: Tschüss!

Einstellung des eigenen Flugbetriebs, Aufteilung des Unternehmens und die Käufer haben sich das herausgepickt, was sie für sich selbst für nützlich hielten – so sieht es bei Air Berlin aus. Die Aktionäre haben da das Nachsehen. Zuletzt hatte sich das Management von Air Berlin noch darüber gefreut, dass es grünes Licht von der Europäischen Kommission gegeben hatte, dass die Tochter LGW (Luftfahrtgesellschaft Walter) an die Deutsche Lufthansa verkauft werden kann. Der CEO Thomas Winkelmann teilte dazu mit, Zitat: „Weit über 800 Mitarbeiter der LGW haben nun sichere Arbeitsplätze in der Lufthansa Gruppe.“ Weiter hieß es, dass der „technische Abschluss des Verkaufs“ noch im Januar 2018 stattfinden soll.

Air Berlin: Verkaufserlös für Teilrückzahlung des KfW-Darlehens?

Und was geschieht mit dem Verkaufserlös für die Tochter LGW? Dazu hieß es, dass damit ein weiterer Teil des KfW-Kredits zurückgezahlt werden kann. Immerhin – das freut die KfW und damit den deutschen Staat und letztlich den Steuerzahler, wobei offen bleibt, ein wie großer Teil dieses Kredits damit zurückgezahlt werden kann. Die Aktionäre haben davon natürlich nichts, und insofern ist es kein Wunder, dass der Aktienkurs nicht positiver reagierte – schließlich ist hier ein Totalverlust wahrscheinlich.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.