Air Berlin: Trotz verstärktem US-Engagement ein Pleitekandidat?

vor einigen Jahren sorgte die damals noch existente Dresdner Bank für Aufsehen, als sie für die Aktie von Air Berlin ein Kursziel von null Euro in Aussicht stellte. Von diesem Niveau sind die Anteilsscheine mittlerweile nicht mehr allzu weit entfernt. Damit könnte sich die Prognose schneller erfüllen als von vielen vermutet, zumal nach wie vor keine überzeugenden Argumente für eine nachhaltige Kurserholung bei der Airline-Aktie sprechen.

Erstmals ganzjähriges Flugprogramm zu allen US-Zielen

Daran dürfte auch der Umstand wenig ändern, dass Air Berlin die Flüge in die USA in der Wintersaison 2017/18 um 45% erhöhen möchte, nachdem man die Vereinigten Staaten bereits im Sommer dieses Jahres sehr viel öfter anfliegen wird. Ab Oktober beinhaltet der Winterflugplan 58 Nonstop-Flüge zu allen acht Zielen in den USA, die mit Jets des Typs A330-200 durchgeführt werden sollen.

Aktie dennoch bald wertlos?

Ob diese Strategie allerdings genügt, um endlich halbwegs profitabel zu operieren, ist äußerst fraglich. Schließlich ist der Preisdruck bei Flügen in die USA enorm und Air Berlin wird die Konkurrenz bei den Ticketpreisen unterbieten müssen. So gesehen wäre es fast schon ein Wunder, wenn das verstärkte US-Engagement nennenswerte Gelder in die Kasse der chronisch defizitären und klammen Fluglinie spülen würde. Abgesehen davon wird Air Berlin schon seit längerem durch Geld aus Abu Dhabi quasi künstlich am Leben erhalten. Bis auf weiteres wird auch das vermehrte Anfliegen von US-Zielen daran aller Voraussicht nach nicht viel ändern. Daher ist die „Zombie-Aktie“ selbst für Hardcore-Zocker nur sehr eingeschränkt geeignet.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

