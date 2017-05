Air Berlin: Stehen die Zeichen auf Trennung?

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

es sind nur noch rund zwei Wochen bis zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung von Air Berlin am 14. Juni. Ja, Sie haben richtig gelesen. An die ordentliche HV schließt sich in diesem Jahr eine außerordentliche HV an. Die Fluggesellschaft ist von Rechts wegen dazu gezwungen, um zu prüfen, „ob und welche Schritte eingeleitet werden sollen, um mit der Tatsache umzugehen, dass das Gesamt-Eigenkapital der Gesellschaft halb oder weniger als halb so viel wie das einbezahlte Aktienkapital beträgt.“ Vereinfacht ausgedrückt: Vielleicht wird hier mal Tacheles über das Rekordminus geredet, das die Airline 2016 angehäuft hat.

Wegfall weiterer Verbindungen

Im Vorfeld dieses wichtigen Aktionärstreffens reißt der News-Flow nicht ab. Er ist nicht grundsätzlich negativ, aber leistet wieder neuen Spekulationen Vorschub. So strich das Unternehmen zwei Verbindungen nach Graz und New York (hier nur den Abendflug). Gerade letzteres Beispiel verdeutlicht, wie schwierig der aktuelle Umbau sich gestalten wird.

Denn es ist gerade ein paar Wochen her, als Air Berlin vom Ausbau seines Langstrecken-Flugnetzes in die USA schwärmte, mit dessen Hilfe man der Konkurrenz Kunden abjagen wollte. Jetzt sieht man sich also bereits zur ersten Anpassung genötigt. Immerhin reagiert man in diesem Fall schnell, bevor man weiteres Geld verbrennt.

Zukauf in der Krise?

Etwas überraschend kam die Nachricht, dass ausgerechnet die finanziell angeschlagene Airline eine Übernahme stemmen will. Die berichtete zumindest die Tageszeitung „Die Welt“. Laut dem Artikel interessiere sich Air Berlin für den Kauf der „Luftfahrtgesellschaft Walter“ aus Dortmund.

Wenn man sich die kolportierten Bedingungen des Deals anschaut, kann jedoch aus Anlegersicht Entwarnung gegeben werden. Denn angeblich soll nur ein symbolischer Kaufbetrag entrichtet werden. Die 20 Maschinen von LGW fliegen bereits seit 2009 überwiegend für Air Berlin. Insofern ändert sich nicht allzu viel und die Kartellbehörden dürften kaum Einwände haben.

Gerüchte um Etihad

Darüber hinaus sorgte eine Meldung der Nachrichtenagentur „Bloomberg“ am Wochenende für Aufsehen am Markt. Angeblich lote der Großaktionär Etihad aus, ob es Käufer für das Aktienpaket an Air Berlin gebe. Die 29,2 % sind derzeit rund 32 Mio. Euro wert. Dieser Betrag dürfte für Großinvestoren locker zu stemmen sein.

Das Problem sind eher die Verbindlichkeiten, die Air Berlin inzwischen auch bei Etihad angehäuft hat. Die gehen in den Milliardenbereich. Vor diesem Hintergrund dürfte es nicht so einfach sein, einen Kaufinteressenten zu finden. Dennoch könnte man die Meldung als klares Signal werten, dass die Zeichen mittelfristig auf Trennung stehen, sollte der Bericht von „Bloomberg“ zutreffen. Immerhin hat Etihad Air Berlin im April nochmals finanzielle Unterstützung für die kommenden anderthalb Jahre zugesagt.

Ein Beitrag von Mark de Groot.