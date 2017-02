Air Berlin: Schlimme Zahlen für Investoren!

Lieber Leser,

Air Berlin hat Analysten und Investoren in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren in Atem gehalten. Jetzt veröffentlichte das Unternehmen weitere schlechte Zahlen. Demnach sind die Passagierzahlen gleich zu Beginn des neuen Jahres noch einmal gesunken. 1,52 Millionen Fluggäste nutzten die Airline im Januar. Damit ging die Auslastung gegenüber dem Vorjahr noch einmal zurück und sank von 80,6 % um 4 Prozentpunkte auf 76,6 %.

Das Unternehmen weist zwar darauf hin, dass die Zahlen aufgrund der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen (u.a. Vermietung von knapp 40 Maschinen an Lufthansa) prinzipiell nicht mit dem Vorjahr vergleichbar sind. Doch eine geringere Anzahl von Fliegern in der Flotte ist nun mal keine plausible Erklärung für eine schwächere Auslastung.

Rettet Lufthansa Air Berlin

Interessant ist die Entwicklung auch für die Lufthansa. Air Berlin vermietet inzwischen die Flotte teilweise an Lufthansa, die wiederum die Marke Eurowings für die Flüge mit Air Berlin einsetzt. Wenn die Auslastung weiter sinkt, könnte dies auch dem Dax-Konzern Schwierigkeiten bringen. Die nächste Kooperation strebt Air Berlin mit Tuifly an. Etwa im Herbst dürfte das Touristikgeschäft in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten abgewickelt werden.

Die ungünstigen Nachrichten lassen die Börse verzweifeln. Durch den jüngsten Kursrutsch ist die Aktie auch in den kurzfristigen zeitlichen Dimensionen in den Abwärtstrend abgeglitten. Mittel- und langfristig vergrößerte sich der Abstand zu den technisch entscheidenden Linien über 100 und 200 Tage sogar noch auf bis zu mehr als 11 %.

Technische Analysten sprechen von einem klaren Abwärtstrend, der demnächst wieder zu einem absoluten Rekordtief bei 0,56 Euro führen könnte. Die Aktie ist im tiefroten Bereich.

