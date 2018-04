Air-Berlin-Insolvenz dämpft Wachstum der Berliner Hotelbranche

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Berlin (ots) - Berliner Hoteliers verzeichneten im Jahr 2017 dasgeringste Wachstum bei den Zimmererlösen seit vier Jahren - dieszeigt der "European Cities Hotel Forecast" der Wirtschaftsprüfungs-und Beratungsgesellschaft PwC. Insbesondere das schwache letzteTrimester des vergangenen Jahres bremste das Wachstum der Brancheaus. Eine wichtige Ursache hierfür: die Insolvenz der in Berlinansässigen Fluggesellschaft Air Berlin im August 2017. Auch derrasante Anstieg von alternativen Übernachtungsangeboten und derzunehmende Trend der "Share Economy" machte den Berliner Hoteliers2017 zu schaffen. Airbnb & Co. absorbierten im vergangenen Jahr runddrei Millionen Übernachtungen und legten damit ein Wachstum von 17Prozent hin.Für das Jahr 2018 rechnet PwC mit einem Anstieg derdurchschnittlichen Netto-Zimmerpreise um 1 Prozent auf 97 EUR und2019 mit einem Wachstum von 1,5 Prozent auf 98 EUR. Diedurchschnittlichen Zimmererlöse je verfügbarem Zimmer dürften um 1,3bzw. 2 Prozent zulegen.Einen weiteren Wachstumsschub könnten die Hotels der Stadt durchdie Eröffnung des Berliner Flughafens BER erleben, sagt PwC-ExperteHennig: "Wenn die Zahl der internationalen Flugverbindungen steigt,wird Berlin nicht nur für internationale Touristen attraktiver,sondern auch für Geschäftsreisende, Messeveranstalter und -besucher.Davon dürfte das Hotelgewerbe der Stadt profitieren."