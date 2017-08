Air Berlin: Folgen der Insolvenz!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Air Berlin hat also Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen hat massive Probleme, und das seit Jahren. Das zeigt doch schon der Blick in die Zahlen zum ersten Quartal 2017. Da wurde ein Verlust pro Aktie von 2,57 Euro erzielt. Und das bei einem Aktienkurs unter 1,00 Euro! Dieser massive Verlust hatte sich zudem im Jahresvergleich auch noch vergrößert (Verlust pro Aktie erstes Quartal 2016: 1,62 Euro). So lange der Großaktionär Geld nachschoss, ging es eben weiter. Doch aus eigener Kraft ging es eben nicht, wie die horrenden Verluste zeigten. Und wie es zu erwarten war, ist es eben hier gekommen: Der Großaktionär will offensichtlich nicht länger für die massiven Verluste aufkommen.

Air Berlin: Eine Anleihe bricht auf unter 10% des Nominalwertes ein

Wer will dem Großaktionär das übelnehmen? Die Folge kann nur sein: Feierabend. Natürlich ist das für die Betroffenen alles andere als erfreulich. Doch so geht es eben nicht weiter. Und wer weiß, ob Unternehmensteile und auch Beschäftigte übernommen werden. Was die 150 Mio. Euro Kredit betrifft: Na, ob wir (Steuerzahler/innen) die wiedersehen? Ich kenne die Konditionen des Kredits nicht und weiß insbesondere nicht, in welchem Rang der Kredit zu den anderen Verbindlichkeiten von Air Berlin steht. Eine Air Berlin Anleihe ist jedenfalls aktuell auf rund ein Zehntel des Nominalwertes gefallen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.