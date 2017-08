Air Berlin: Droht am Freitag das nächste Fiasko?

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Liebe Leser,

wer die Farbe Rot liebt, sollte sich den kommenden Freitag dick im Kalender anstreichen. Denn dann präsentiert Air Berlin wieder einmal Zahlen, in diesem Fall den Halbjahresbericht. Nach dem Verspätungsdebakel am Berliner Flughafen Tegel in den vergangenen Monaten rechnet wohl keiner ernsthaft mit der wundersamen Auferstehung der Airline aus den Miesen.

Auslastung gab nochmals nach

Um an dieses Wunder zu glauben, müssten zumindest die Passagierzahlen vielversprechend sein. Sie sind es aber nicht, wie wir erst letzte Woche erfahren mussten. In den ersten sieben Monaten verzeichnete Air Berlin einen Rückgang von 16 % bei dieser Kennziffer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Juli verschlechterte sich der Wert sogar um 24 %.

Provokant gefragt: 2016 schloss das Unternehmen bereits mit einem Rekorddefizit von 780 Mio. Euro ab. Welches Fiasko steht uns dann erst 2017 ins Haus? Zugegeben: Die Fragestellung ist nicht fair, weil die rückläufigen Buchungen maßgeblich auf die Verkleinerung der Air-Berlin-Flotte zurückzuführen sind. Dennoch lässt sich aus dem Zahlenwerk keine positive Entwicklung ablesen. Die Auslastung fiel mit 82,4 % nämlich nochmals 1,2 Prozentpunkte schlechter als im Vorjahreszeitraum aus. Und von einer Preisexplosion am Flugmarkt habe ich nichts verlauten hören.

Also, ich bleibe dabei: Freitag setze ich auf Rot. Diese Wette erscheint mir bei Air Berlin sicherer als in jedem Spielcasino.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Air Berlin?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie Sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Air Berlin Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Mark de Groot.