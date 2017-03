Air Berlin: Diese Maßnahmen sollen die Arline voranbringen!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

die kriselnde Fluggesellschaft Air Berlin arbeitet weiter an ihrem Umbau. Die jüngsten Maßnahmen beinhalten die Neugestaltung des Streckennetzes und wurden jüngst auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin vorgestellt.

„Elementarer Bestandteil der Neuausrichtung“!

Die Neugestaltung des Streckennetzes sei „ein elementarer Bestandteil der Neuausrichtung“ der Fluggesellschaft, erklärte der Vorstandsvorsitzende Thomas Winkelmann in einer Unternehmensmitteilung: „Ab Berlin und Düsseldorf sind wir schon jetzt der USA-Shuttle und bauen diese Marktposition weiter aus.“ Das europäische Streckennetz sei ausgezeichnet in die Drehkreuzstruktur der Airline eingebunden, „so dass komfortable Anschlussverbindungen innerhalb Europas und auf die Langstrecken zur Verfügung stehen“.

Flugverbindungen weiter ausbauen!

An den zentralen Drehkreuzen Berlin sowie Düsseldorf will Air Berlin ihre Flugverbindungen weiter ausbauen. Im Mittelpunkt des künftigen Streckennetzes stehen zusätzliche Langstreckenverbindungen, vor allem in die USA, sowie Flüge in europäische Städte und innerhalb Deutschlands. Verbindungen zu Urlaubszielen im Süden Europas werden ab dem Sommerflugplan, der am 26. März 2017 beginnt, vom österreichischen Partner NIKI übernommen. „Der Übergang des touristischen Geschäfts auf NIKI ebnet den Weg für das neue Geschäftsmodell von Air Berlin. Damit positionieren wir uns klarer und effizienter am Markt“, so Winkelmann.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.