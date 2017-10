Air Berlin: Abwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

bei der Air Berlin-Aktie sieht es so aus, als ob es nun dem Ende zugeht. Zu Wochenbeginn die Notierung der Aktie bereits im frühen Handel bei rund 5 Cent – und damit ein gutes Viertel unter dem Kurs vom Freitag. Dieser Kursverlust von über 25% zeigt an, wohin die Reise geht. Hier wird das wahrscheinlichste Szenario = Totalverlust für die Air Berlin Aktionäre nun eingepreist. Denn inzwischen ist deutlich geworden, was aus den verbliebenen Assets des Unternehmens wird. Die diversen Teile, die noch Wert haben, sind verkauft bzw. werden gerade verkauft. Das gilt auch für eher wenig beachtete Bereiche wie diesen:

Air Berlin: Verkauf von Leisure Cargo

So teilte Air Berlin mit, dass auch die Air Berlin Tochter „Leisure Cargo“ mit Sitz in Düsseldorf verkauft worden ist. Käufer ist laut Air Berlin die „Zeitfracht-Gruppe“ aus Berlin. Es geht dabei um rund 60 Mitarbeiter und der Gläubigerausschuss hat laut den Angaben bereits zugestimmt. Wie ist dieser Verkauf zu bewerten? Es hieß dazu: „Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.“ Es ist also offen, welcher Betrag als Kaufpreis gezahlt wurde – doch ohnehin geht das Geld nicht an die Aktionäre, sondern an die Gläubiger.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.