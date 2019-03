Finanztrends Video zu



Madrid, Spanien (ots/PRNewswire) - AirMap, die weltweit führendeLuftraum-Management-Plattform für Drohnen, gab heute bekannt, dass esmit den Air Navigation Services of the Czech Republic ("ANS CR"(Luftnavigationsdiensten der Tschechischen Republik))zusammenarbeitet - in Partnerschaft mit UpVision -, um die Strategie"Smart Sky" umzusetzen. Ziele sind der sichere Einsatz von Drohnenund die Entwicklung drohnenbezogener Dienstleistungen.Smart Sky skizziert eine landesweite Vorgehensweise für dieNutzung unbemannter Luftfahrtsysteme ("UAS" oder Drohnen) in derTschechischen Republik, darunter bei den Themen Regulierung,Durchsetzung, internationale Kooperation sowie der Implementierungvon Dienstleistungen des "UAS Traffic Management" ("UTM" (Managementdes Drohnenverkehrs)).AirMap, die ANS CR und UpVision werden über Smart Sky einen Planfür ein bis 2020 fertigzustellendes voll betriebsfähiges UTM-Systementwickeln, das Folgendes umfasst:- Elektronische Registrierung und elektronische Identifizierung- Prätaktisches Geofencing und prätaktische Flugplanung- Automatisierte und manuelle digitale Luftraumautorisierung- Echtzeit-Verkehrswarnungen und Live-Drohnentelemetrie- Konnektivität und Kommunikation zwischen Drohnen-Piloten undLuftraum-Administratoren"Die Umsetzung der ambitionierten Ziele, für die Smart Sky steht,ist in hohem Maße von der Erfahrung, Begeisterung und Kompetenz allerPartner abhängig", so Jan Klas, Generaldirektor der ANS CR. "Wir sindsehr dankbar dafür, dass AirMap und UpVision uns auf diesem Wegunterstützen.""Bei dem Wettlauf, sich einen Anteil an der enormen Gelegenheit zusichern, die Drohnen darstellen, während sie zunehmend in unserenAlltag integriert werden, zählt die Tschechische Republik weltweit zuden Ersten, die aktiv werden", so Ben Marcus, Mitgründer und Chairmanvon AirMap.2018 haben die ANS CR mithilfe der Lokalisierungs- und technischenUnterstützung von UpVision die AirMap-UTM-Plattform implementiert, umAutorisierungen für Drohnenflüge im kontrollierten Luftraum um denVáclav-Havel-Flughafen in Prag zu managen.AirMapAirMap ist die weltweit führende Luftraum-Management-Plattform fürDrohnen. Über Integrationen mit bedeutenden Drohnenherstellern wiesenseFly, Intel, Matternet, 3DR und anderen verbindet AirMap Drohnenweltweit mit Luftraumbehörden. Airmap, das in Japan, der Schweiz undden USA umgesetzt worden ist, führt die Branche auf den Feldern "UTM"und "U-space" an - ermöglicht den sicheren und bedarfsgerechtenBetrieb von Drohnen.ANS CRZiel der ANS CR ist es, an der Bereitstellung sicherer,kosteneffektiver und langfristig nachhaltigerLuftfahrtnavigations-Dienstleistungen in einem Umfeld sich stetigweiterentwickelnder funktionaler Luftraumblöcke mitzuwirken. Imdynamischen Umfeld der Luftbeförderung sollen die Dienstleistungender ANS CR die Erwartungen aller Nutzer erfüllen - bezogen auf diederzeitige wie die künftige Nachfrage sowohl auf nationaler Ebene alsauch im Kontext der Entwicklung des europäischenLuftverkehrsmanagements (ATM). Die ANS CR setzen sich dafür ein, dassbei Dienstleistungen ungeachtet des Luftverkehrsaufkommensherausragende Sicherheitsstandards aufrechterhalten werden.Pressekontakt:media@airmap.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/288580/airmap_logo.jpgOriginal-Content von: AirMap, übermittelt durch news aktuell