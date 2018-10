AirHelp verklagt Ryanair wegen Rechtsbruch in den AGB

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Berlin (ots) - Das weltweit führende Fluggasthelfer-Portal,AirHelp (www.AirHelp.com), klagt heute, am 23. Oktober, vor demLandgericht Berlin gegen die irische Billigfluggesellschaft Ryanair.Gegenstand der Klage ist ein Rechtsbruch in den AllgemeinenGeschäftsbedingungen, der Passagiere in ihren Fluggastrechtenbeschränkt.Ryanairs Allgemeinen Geschäftsbedingungen zufolge unterliegen ihrePassagiere bei jedem Flug nur irischem Recht und Gerichten. Demnachmüssten Passagiere vor einem irischen Gericht klagen, falls Ryanairihnen eine zulässige Entschädigungszahlung verwehrt, auch wenn derFlug in Deutschland stattgefunden hat. Des Weiteren wird dieDurchsetzung von Entschädigungsansprüchen bei Verspätungen undAusfällen durch Drittparteien - Experten wie denFluggastrechte-Portalen - verboten. In den Klauseln sieht AirHelpeine gezielte Täuschung der Verbraucher und einen bewussten Verstoßgegen die EU weiten Fluggastrechte.Nach AirHelps Ansicht implementiert Ryanair die Artikel in ihrenAGB, um Konsumenten vorsätzlich davon abzuhalten,Entschädigungsansprüche bei Flugproblemen einzufordern. Die Klauselnentbehren jedoch jeglicher rechtlicher Grundlage und sind demzufolgerechtswidrig. Denn nach der EU-Fluggastrechteverordnung 261/2004 darfdie Inanspruchnahme und Abtretung von Entschädigungsansprüchen nichtdurch restriktive Bestimmungen im Beförderungsvertrag der Airlineslimitiert werden. Geschieht dies dennoch, bleiben die Rechte derFluggäste unberührt. Demnach sind bei Flugproblemen in Deutschlandauch deutsche Gerichte zuständig.Bereits in vergangenen Verfahren im Januar sowie Juli 2018 konnteAirHelp vor Gericht erwirken, dass die Klauseln in Deutschland alsunwirksam erachtet wurden. Ryanair verlor und musste den geschädigtenPassagieren ihre rechtmäßige Entschädigung auszahlen. AirHelp fordertnun mit einer Unterlassungsklage, dass Ryanair die Klauseln aus ihrenAGB streichen muss.Christian Nielsen, Rechtsexperte bei AirHelp, kommentiert:"Laut Ryanair dienen die Klauseln in ihren AllgemeinenGeschäftsbedingungen nur dem Schutze ihrer Kunden. Das Gegenteil istjedoch der Fall. Der Fluggast soll durch die Artikel gezwungenwerden, bei Problemen alleine und unter Anwendung des irischen Rechtsgegen den Konzern anzutreten. Die Unterstützung von Fluggasthelfernwie uns ist Ryanair in diesem sonst ungleichen Kampf ein Dorn imAuge. Das ist in keinster Weise tragbar. Wir von AirHelp setzen unsdaher dafür ein, dass solche unrechtmäßigen Praktiken nichtsalonfähig werden und gehen dafür vor deutschen Gerichten gegenRyanair vor."Bei den Klauseln aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen handeltes sich um die Artikel 2.4 sowie 15.4, zu finden unter:http://ots.de/ArKDiKPressekontakt:Lukas von Zittwitz | lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com |+49.30.403647.605Original-Content von: AirHelp Limited, übermittelt durch news aktuell