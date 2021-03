AirHelp prognostiziert Sommer Flug-Chaos: 35 Millionen Passagiere könnten Flugprobleme erleben

Berlin (ots) - Der jüngste Bericht (https://etc-corporate.org/news/europeans-pin-hopes-on-early-summer-vacations-to-beat-the-lockdown-fatigue/) der European Travel Commission zeigt eine starke Nachfrage nach Reisen: 54% der Europäer wollen noch vor Ende Juli eine Reise antreten. Buchungsraten für Sommerurlaube steigen rapide. Das weltweit größte Unternehmen für Flugentschädigungen AirHelp stellt Daten zu den am meisten verspäteten Routen ab Deutschland zur Verfügung, um Passagiere, die jetzt buchen, mit allen Informationen auszustatten, die sie für eine reibungslose Reise benötigen.Starker Anstieg bei UrlaubsbuchungDer Reiseveranstalter TUI meldete (https://www.dw.com/de/corona-lockerungen-briten-buchen-reisen-wie-verr%C3%BCckt/a-56660476) einen Anstieg der Buchungen über Nacht um 500%, EasyJet einen Anstieg um 630%. Laut Buchungsdaten (https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/corona-lockerung-in-england-easyjet-meldet-sprunghaften-anstieg-17212366.html) von TUI sind die beliebtesten Ziele diesen Sommer die spanischen Küstenstädte wie Malaga, Alicante und Mallorca, sowie die Algarve und die Insel Kreta.2,5 Millionen könnten von Ausfällen und langen Verspätungen betroffen seinAirHelp warnt, dass insgesamt bis zu 34.6 Millionen Passagiere in diesem Sommer eine Flugverspätung von mehr als 15 Minuten oder eine Annullierung erleben könnten. Christian Leininger, Rechtsexperte bei AirHelp, sagt: "Wir schätzen, dass bis zu 1.5 Millionen Passagiere zwischen Mai und Juli eine Annullierung, und weitere 1 Million Reisende eine extreme Flugverspätung von mehr als 3 Stunden erleben könnten. Wir raten all diesen Passagieren zu prüfen, ob sie Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung nach EU-Recht haben, da dies bis zu 600 Euro pro Person bedeuten könnte. Im Zweifelsfall können Sie Ihren Flug kostenlos auf airhelp.com überprüfen."Routen zu beliebten Urlaubszielen mit den meisten Passagieren mit Flugproblemen:Düsseldorf - Palma de Mallorca: 22.600Düsseldorf - Kreta (Heraklion): 19.000Frankfurt - Malaga: 6.100Frankfurt- Algarve (Faro): 5.400Frankfurt - Alicante: 4.400Über AirHelp:AirHelp ist die weltweit größte Organisation für Fluggastrechte und hilft Reisenden Entschädigungen für verspätete oder gestrichene Flüge zu erhalten. AirHelp hat mehr als 16 Millionen Menschen geholfen und ist weltweit verfügbar.Methodik:Die Flugdaten basieren auf allen geplanten Abflügen zwischen dem 1.5. und dem 31.7.2019. Die Prognosen für 2021 wurden auf Basis des neuesten Szenarios von Eurocontrol erstellt, das -55% des 2019 Flugvolumens vorhersagt.Pressekontakt:press@airhelp.comOriginal-Content von: AirHelp Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell