AirConsole wird mit Amazon Fire TV geliefert

Zürich (ots/PRNewswire) - Laut einem Bericht von Finbold (https://finbold.com/35-of-the-total-worlds-population-are-gamers/) werden im Jahr 2020 voraussichtlich 159 Milliarden Dollar in der Gaming-Branche erwirtschaftet, wobei das Cloud-Gaming einen starken Anstieg verzeichnet. AirConsole (http://www.airconsole.com/amazon), ein führendes Unternehmen im Bereich Casual Gaming, wird im Dezember 2020 auf allen Amazon Fire TV-Geräten weltweit ausgeliefert.Die Cloud-basierte Videospielkonsole wird ein neues Spielerlebnis auf Fire TV ermöglichen, da Benutzer ihre Smartphones als Gamepads mit ihrem Fernseher verbinden können, um Videospiele zu spielen. Keine zusätzliche Hardware ist erforderlich. Alle Top-AirConsole-Spiele werden bis Weihnachten 2020 auf Fire TV verfügbar sein, u. a. The Neighborhood, Burnin' Rubber 5 Air, GoKartGo! Air! und FriedsQuiz.AirConsole bietet eine innovative Form der Unterhaltung, da Multiplayer-Spiele für die ganze Familie gespielt werden können, ohne dass klassische Game-Controller benötigt werden. AirConsole ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet und strebt einen nahtlosen Zugriff für alle Benutzer an. Abgesehen von der Lieferung mit Amazon Fire TV, gibt es die AirConsole bereits im Web, auf Android TV und bei einigen TV-Anbietern."Wir freuen uns sehr, AirConsole für Fire TV-Kunden verfügbar zu machen. Es ist ein enormer Schritt in Richtung unseres Ziels, unseren Gaming-Service in jedem Wohnzimmer verfügbar zu machen", sagt Anthony Cliquot, Chief Operating Officer, der auch für die strategische Partnerschaftsentwicklung bei AirConsole verantwortlich istInformationen zu AirConsoleAirConsole ist ein Start-Up-Unternehmen mit Sitz in Zürich, Schweiz. Das von Ex-Google Tech-Lead und ETH-Alumnus Andrin von Rechenberg gegründete Unternehmen erlangte schnell Ruhm, indem es die bis dahin ungelöste Herausforderung der Latenz beim Spielen von Spielen mit Smartphones als Controller meisterte. Mehr als 7.000 Entwickler weltweit haben Spiele mitentwickelt, die auf AirConsole veröffentlicht wurden und die im Gegenzug von mehr als 8 Millionen Spielern aus über 190 Ländern genutzt wurden. Bis heute hat das Team von AirConsole 7,4 Millionen USD aufgebracht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1386062/AirConsole.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1134569/Air_Console_Logo.jpgPressekontakt:Rafael MorganHead of Marketing+41 43 535 49 08Original-Content von: AirConsole, übermittelt durch news aktuell