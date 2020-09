AirConsole nimmt es mit Nintendo Switch und PS4 auf und bringt Konsolenspiele ins Internet

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Zürich (ots/PRNewswire) - - Auf www.airconsole.com (http://www.airconsole.com/) finden Sie über 160 Spiele. Ihr Smartphone wird zum Gamepad- Traditionelle Konsolenspiele jetzt über AirConsole im Internet verfügbar- Sofort spielen. Keine zusätzliche Hardware erforderlich- Jahresabonnement für $23,99AirConsole, eine weltweit führende Plattform für Casual Gaming, ermöglicht es Benutzern zum ersten Mal, Nintendo Switch- und PS4-Spiele im Internet zu spielen.Die Videospielindustrie ist einer der wenigen Sektoren, die infolge der Coronavirus-Pandemie einen Wachstumsschub erfahren haben. Angesichts der Tatsache, dass Millionen von Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, setzt sich das Team von AirConsole dafür ein, der breiten Masse sofort zugängliche Spiele zur Verfügung zu stellen.Die cloud-basierte Videospielkonsole ist in jeder Wohnung über einen Webbrowser verfügbar. Smartphones werden als Gamepads verwendet, und für eine vollständige Videospielkonsole ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. AirConsole verfügt über eine Bibliothek mit 160 Spielen unterschiedlichster Art.AirConsole bietet ein echtes gesellschaftliches Spielerlebnis und damit eine Alternativ zu dem gelegentlichen Konsolen-Videospiel. Weniger als 5 Jahre alt, bringt die Schweizer Firma das Casual Gaming in eine neue Umgebung, indem sie den Menschen die Möglichkeit bietet, gemeinsam auf ihren Computern und Fernsehgeräten ohne spezielle Spielhardware Spiele zu spielen. Durch die Erweiterung auf Android TV bietet AirConsole jetzt mehr Komfort als je zuvor und ermöglicht den Spielern den Zugriff auf Konsolenspiele direkt auf ihren Fernsehgeräten.In der Tat hat AirConsole dank seiner außergewöhnlichen Zugänglichkeit während der Coronavirus-Pandemie in den letzten Monaten einen Nutzungsanstieg von 500 % erfahren. Die durchschnittliche Spielzeit von 65 Minuten mit 3 Personen vor demselben Bildschirm zeigt die wahre Benutzerfreundlichkeit der Plattform. AirConsole bietet eine kostenlose Version und ein Premium-Abonnement für $4,99 pro Monat oder $23,99 pro Jahr.Die folgenden Konsolenspiele sind jetzt auf AirConsole verfügbar:- Death Squared Nintendo Switch, PS4 und Steam- Tower of Babel: Nintendo Switch- Tied Together: Nintendo Switch- No Heroes Here: Nintendo Switch, PS4, XBOX, Steam- Smoots Summer Games: Nintendo Switch, PS4, XBOX, Steam- Tumblestone: Nintendo Switch, PS4, Xbox- Clusterpuck 99: Nintendo Switch, PS4, Xbox- Smoots Tennis: Xbox, Steam AirConsole bietet auch seine eigenen Originalspiele an und investiert weiterhin stark in neue Inhalte."Mit dieser neuen Reihe von Spielen erhöht AirConsole nicht nur die Anzahl der Premium-Spiele, sondern erstellt auch originelle Inhalte, die für neue Zielgruppen wie Familien mit Kindern geeignet sind. Wir sind jetzt eine echte Alternative zu traditionellen Videospielkonsolen", erklärt Rafael Morgan, Leiter der Produkt- und Marketingabteilung von AirConsole, und nennt es "eine neue Ära von AirConsole".Zu den Originaltiteln gehören:- Snowboard Buddies- Mucho Muscle - Meat Muchachos- Smoots Golf Air- Sniper Team 3 Air- Mega Monster Party (Release: Oktober)- Whack Attack (Release: Winter 2020) Über AirConsoleAirConsole ist ein Start-Up-Unternehmen mit Sitz in Zürich, Schweiz. Das von Ex-Google Tech-Lead und ETH-Alumnus Andrin von Rechenberg gegründete Unternehmen erlangte schnell Ruhm, indem es die bis dahin ungelöste Herausforderung der Latenz beim Spielen von Spielen mit Smartphones als Controller meisterte. Mehr als 4.500 Entwickler weltweit haben Spiele mitentwickelt, die auf AirConsole veröffentlicht wurden und die im Gegenzug von mehr als 7 Millionen Spielern aus über 190 Ländern genutzt wurden. Bis heute hat das Team von AirConsole 7,4 Millionen USD aufgebracht.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1275539/AirConsole_Gaming.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1134569/Air_Console_Logo.jpgPressekontakt:Pressekontakt: Rafael Morgan (Leiter Marketing)Telefon: +41 43 535 49 08E-Mail: hello@n-dream.comPressemappe: http://aircn.sl/presskitOriginal-Content von: AirConsole, übermittelt durch news aktuell