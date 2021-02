AirConsole bringt Spiele zu Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Zürich (ots/PRNewswire) - - Spielen Sie mit Ihrem Team in Videoanrufen, um sich während der Pandemie zusammenzuschließen.- Sozial ansprechende Spiele helfen, die Distanz zu überwinden, eine Teamkultur aufzubauen und den Teamgeist zu fördern.- Sofort abspielbar in Google Meet, Zoom.us, Microsoft Teams.Unternehmen und ihre Mitarbeiter tun sich schwer damit, sich auf das Arbeiten von zu Hause aus einzustellen. Alltägliche soziale Interaktionen wie Kaffeepausen, Verabredungen zum Mittagessen oder ein Schwätzchen im Hausflur wurden durch die Pandemie ausgelöscht. Arbeitsbezogene Videoanrufe gehören mittlerweile zur täglichen Routine, dennoch sind sie kein direkter Ersatz für alle üblichen sozialen Interaktionen."AirConsole Meet" bringt Social Play in Videoanrufe. Die Spiele ermöglichen es den Teams, zusammenzuwachsen, als wären sie im selben Raum. Eine lustige Aktivität mit dem Team wird in diesen Tagen von allen Mitarbeitern besonders begrüßt", sagt Andrin von Rechenberg, CEO von AirConsole.Mithilfe der Cloud-Technologie sind die AirConsole Meet-Spiele sofort in jedem Videokonferenzdienst spielbar, der eine Bildschirmfreigabe bietet, wie z. B. Zoom.us, Google Meet oder Microsoft Teams. Der Gastgeber des Meetings öffnet meet.airconsole.com auf seinem Computer und gibt seinen Bildschirm für den Anruf frei.Original-Content von: AirConsole, übermittelt durch news aktuell