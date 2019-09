AirBoss of America: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Am 24.09.2019, 20:07 Uhr notiert die Aktie AirBoss of America an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 8 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Unsere Analysten haben AirBoss of America nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber AirBoss of America. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält AirBoss of America daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält AirBoss of America von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von AirBoss of America investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,48 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen Mehrertrag in Höhe von 0,81 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die AirBoss of America-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu AirBoss of America vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 13 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (7,99 CAD) ausgehend um 62,7 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält AirBoss of America von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.