AirBoss of America: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

AirBoss of America weist am 12.04.2020, 10:48 Uhr einen Kurs von 11.51 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Commodity Chemikalien" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir AirBoss of America auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für AirBoss of America. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 0,57 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass AirBoss of America momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 39,09, was bedeutet, dass AirBoss of America hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. AirBoss of America wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der AirBoss of America wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für AirBoss of America aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der AirBoss of America liegt im Mittel wiederum bei 15 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 11,5 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 30,43 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der AirBoss of America insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: AirBoss of America hat mit einer Dividendenrendite von 2,43 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.69%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemikalien"-Branche beträgt -0,26. Aufgrund dieser Konstellation erhält die AirBoss of America-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.