AirBoss of America: Bitte nicht vergessen!

Der AirBoss of America-Kurs wird am 27.06.2019, 08:51 Uhr an der Heimatbörse Toronto mit 8,4 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Wie AirBoss of America derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist AirBoss of America mit einem Wert von 10,31 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 96,66 , womit sich ein Abstand von 89 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der AirBoss of America als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu AirBoss of America vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 13 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 55,32 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 8,37 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von AirBoss of America investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,22 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien einen Mehrertrag in Höhe von 0,56 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.