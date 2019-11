Air8 Aktivkissen startet Verkauf in Deutschland

München (ots) -Yoga, Fitness, Balance, Rückengesundheit - die patentierte Weltneuheit fördertgute Haltung in allen Lebensbereichen; am Schreibtisch im Büro, beim Entspannenzu Hause, beim Sport, beim Yoga oder Meditieren.Pünktlich zum aktuell geschloßenen "Yoga-Pakt" zwischen Bundeskanzlerin AngelaMerkel und dem indischen Premierminister Narendra Modi zur "Zusammenarbeit beiAyurveda, Yoga und Meditation", feiert das Air8 Aktivkissen Anfang Novemberseine Markteinführung.Keine Frage: Yoga und Meditation können maßgebend zu einer gesünderenLebensweise beitragen. Aber: nicht jedem fällt das lange Sitzen im Lotus- oderSchneidersitz leicht. Hier kommt das Air8 Kissen ins Spiel: Es wurde spezielldafür entwickelt, das Sitzen mit aufgerichtetem Torso zu unterstützen, dasgesundheitsschädliche Beckenkippen zu reduzieren und das Bewusstsein für einegute Körperhaltung zu stärken.Unter dem Produktnamen "Air8back:up" kommt das innovative Aktivkissen auf denMarkt.Nomen est omen - so gibt der Name einige Charaktereigenschaften preis:"Air", das Englische Wort für "Luft", steht für luftgefüllt, aufblasbar. Durchdie Luftfüllung, tendiert das ballonartige Air8 Kissen immer in die angestammteGrundform zurück und funktioniert zugleich wie ein Echogeber für den Körper,welcher die Schwingungen des Körpers aufnimmt und verstärkt. Es entsteht einfederndes, schwebendes Sitzgefühl. Die Wahrnehmung des Beckenbodens ist auf demAir8 viel filigraner und intensiver.Die "8" spielt auf die einzigartige Form des Kissens an, die von oben betrachtetan eine "Acht" erinnert: zwei symmetrische runde Luftkammern sind durch einschmäleres Mittelstück miteinander verbunden, abgestimmt auf die Anatomie desknöchernen Beckens. Seitlich gesehen ist das Kissen wiederum einem Sattelähnlich. Diese besondere, patentierte Form stellt eine der zentralen Funktionendes Kissens: das knöcherne Becken von vorne und hinten gleichmäßig zu stützenund so in der Mitte zu zentrieren.Das Wortspiel "back:up" , ( aus dem Englischen "back"="Rücken" und "up"="hoch")erklärt die Intention des Kissens, eine bessere Körperhaltung mit einemaufgerichteten Rücken.Air8back:up - oder auch kurz Air8 - ist ein Multi-Funktions-Kissen, dasvielseitig genutzt werden kann, insbesondere in den Lebensbereichen1. Yoga und Meditation2. Fitness und Rückengesundheit3. Büro und Entspannung zu Hause oder unterwegs1. Als Yogakissen erleichtert Air8 das Bodensitzen mit angewinkelten Beinen,welches vielen Menschen schwer fällt und zu Schmerzen oder sogar zu Verletzungenin Gelenken, Sehnen, Bändern oder Muskeln führen kann. Das Becken ist auf demKissen leicht erhöht, das reduziert den schmerzhaften Druck auf die Hüften, Knieund Sprunggelenke. Viele Sitzvarianten lassen sich auf Air8 ausführen,beispielsweise Padmasana (Lotussitz), Muktasana (Füße frei vor einander),Vajrasana (Fersensitz), Sukhasana (Schneidersitz), etc.Ob Atemübungen (Pranayama), Mantra-Singen, oder Meditation, das Air8 Yogakissenhilft die Sitzpositionen länger und leichter zu halten.2. Auch als Fitnesskissen hat Air8 viele Vorzüge: Durch seinebesondere Form bietet es ein abwechslungsreiches und zugleich rückenschonendesGanzkörpertraining. Es stützt ideal das Becken oder den Brustkorb und lässtdabei durch seine Mulde Freiraum für die Wirbelsäule, sodass diese nichtflachgedrückt werden kann.Das Spezielle, was Air8 einzigartig macht, ist die Mischung aus sanftem Halt undherausfordernder Instabilität. Gefüllt mit Luft, gibt das Kissen - je nachÜbungsposition - leicht nach. So muss der Körper schon kleinste Bewegungenständig ausbalancieren. Dies aktiviert die gesamte Körpermuskulatur und sorgtfür ein besonders intensives Training.Spezielle Übungen für die Bauch- und Rumpfmuskulatur helfen die Haltung zuoptimieren und Rückenschmerzen vorzubeugen. Außerdem stärktdas stabil-instabile Air8 Kissen die Körperwahrnehmung und verbessert dasGleichgewicht.3. Im Büro trainiert das Air8 Aktivkissen die gerade Sitzhaltung nebenbeiwährend der Arbeitszeit. Es kann sowohl als Sitzauflage, als auch alsRückenstütze genutzt werden. In beiden Fällen ist das klare Ziel, die Haltung zuoptimieren und die Muskulatur des Torsos zu kräftigen.Als Sitzauflage bzw. Sitzkissen passt Air8 auf jede Unterlage, egal ob einfacherHocker oder ergonomischer Bürostuhl. Es gibt dem Becken einen sanften Halt vonvorne und hinten, ohne es in eine steife Position zu zwingen. Dasgesundheitsschädliche Beckenkippen wird reduziert. Der Rücken kann sichideal aufrichten. Dank der Luftpolsterung balanciert der Torsoandauernd kleinste Gewichtsveränderungen aus. So wird die gesamte Muskulaturnebenbei trainiert. Das ist "aktives Sitzen".Außerdem verhindert das sattelförmige Air8 das gesundheitsschädliche Beinkreuzenund unterstützt eine gerade Beinachse. Die abgerundeten Segmente desSattelkissens unterstützen eine gerade und entspannte Beinachse und beugen soder Entstehung von orthopädischen Problemen, wie zum Beispiel O- oder X-Beinen,vor.Das aktive Sitzen auf Air8back:up trainiert auch den Beckenboden. Weil dasluftgefüllte Kissen keine feste Unterlage bildet, muss das Gleichgewichtunbewusst ständig ausbalanciert werden. Diese ausgleichenden Mikrobewegungen desknöchernen Beckens aktivieren und stärken die Beckenbodenmuskulatur. Einkräftiger Beckenboden kann gesundheitliche Beschwerden, wie z.B. Blasenschwäche, Prostataprobleme, Verlust sexueller Erlebnisfähigkeit,Hämorrhoiden, oder Inkontinenz lindern oder diesen vorbeugen. Air8 ist jedochauch als Rückenstütze hervorragend geeignet. Dank der aufrichtenden,ausdehnenden Luftfüllung bekommt der Torso die ideale Mischung ausEntlastung und Muskelaktivität. Die autochtone Muskulatur wird so aktivgehalten, das verbessert die Konzentration während der Arbeitsstunden.Aber auch nach den Bürostunden bleibt das Air8 Multi-Funktions-Kissen dasperfekte Hilfsmittel für einen haltungs- bzw. gesundheitsbewussten Alltag, zumBeispiel als Rückenlehne beim Entspannen auf dem Sofa, als Kopfstütze, alsFußtrainer, als Sitzhocker, oder auch als Outdoorkissen beim Picknick im Parkoder im heimischen Garten.Kurzum: Die Vorteile von Air8back:up für den Nutzer sind vielfach: bessereHaltung, weniger Rückenschmerzen, aktive Tiefenmuskulatur, erhöhterKalorienverbrauch, bessere Fitness, gestärkter Beckenboden, mehr Konzentration,besseres Gefühl für die Körpersymmetrie, mehr Entspannung und Freude beim Yogaund Meditieren.Das Kissen ist abwaschbar, robust und sehr strapazierfähig und mit einem Gewichtunter 1400g problemlos auch ideal fürs Reisen geeignet.Weitere Informationen, Übungen, sowie der Online-Shop sind unterwww.air8kissen.de zu finden.