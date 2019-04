Aimtec stellt seine neue Platform aimtec.cloud vor (FOTO)

Pilsen (ots) -Die Technologie- und Beratungsfirma Aimtec aus Pilsen bringt dieneue Platform aimtec.cloud auf den Markt. Damit erweitert sie dasPortfolio eigener Produkte, die jetzt neben der aktuellenOn-Premise-Version neu auch als Cloud-Lösung verfügbar sind. Aimtecreagiert mit diesem Schritt auf in die Industrie vordringendeaktuelle IT-Trends und möchten Kunden noch flexiblere Systeme fürProduktion und Logistik zur Verfügung stellen.Im Cloud-Bereich ist Aimtec kein Neuling. EDI-Cloud-Lösungen sindin Form von SaaS (Software as a Service) bereits seit mehreren Jahrenim Angebot. In diesem Jahr kommen aber komplexere Systeme hinzu, wiebeispielsweise Manufacturing Execution System (MES), WarehouseManagement System (WMS) oder Yard Management System (YMS). Damitreagiert Aimtec auf die Entwicklung bei Cloud-Services, welche dieVorteile von SaaS auch in Produktion und Logistik verfügbar machen,und gleichzeitig auf die Nachfrage ihrer Kunden nach Lösungen, dieFlexibilität, Skalierbarkeit und minimale Anfangsinvestitionen insich vereinen. Mit der Leitung der Cloud-Services wurde Jan Stocesbeauftragt, der bei Aimtec als Cloud Services Director tätig ist.Die Gründe für die Einführung der neuen Platform erläutert RomanZak, Vorstandsvorsitzender der Firma Aimtec: "Ursprünglich haben wirnur EDI in der Cloud angeboten, nach und nach kamen jedoch neueTeillösungen hinzu, die über den elektronischen Datenaustauschhinausreichten. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, diese Dienstezu vereinen und gleichzeitig eine komplexe Lösung für Fertigung undLagerwirtschaft - MES und WMS - hinzuzufügen. So möchten wir denKunden ein System für alle Kernbereiche ihres Unternehmens anbieten.Mit einem Mausklick machen wir ihnen bewährte Best-Practice-Prozessefür spezifische Produktionstypen zugänglich, damit sie sich statt aufIT voll auf die Fertigung konzentrieren können. Wir planen in denkommenden Jahren, das komplette Portfolio unserer Produkte aufaimtec.cloud zu verlagern."Ein Vorteil von aimtec.cloud ist seine Skalierbarkeit. Die Kundenkönnen wählen, ob sie nur eine der Funktionen zu ihren bereitsimplementierten Systemen nutzen oder umgekehrt die kompletteCloud-Lösung. Neben bestehenden Kunden aus dem EDI-Bereich hat Aimtecbereits erste Kunden, von denen die komplexe Lösung genutzt wird.Einer ist die Firma Skladon. Warum sie sich für aimtec.cloudentschieden hat, erläutert Konstantin Margaretis, CEO von Skladon:"Da wir Logistik-Outsourcing für das E-Commerce-Segment anbieten,sind für uns Geschwindigkeit und Stabilität der Systeme von zentralerBedeutung. Unsere Branche wächst dynamisch, und dank aimtec.cloudsind wir für ein schnelles, flexibles Wachstum gerüstet. Erhöhung derKapazitäten, Serverstabilität, Datensicherheit und Systemverwaltungsind mit aimtec.cloud viel einfacher und effektiver als beiherkömmlichen Lösungen."Um Cloud-Services kümmert sich bei Aimtec Jan Stoces, der seit2016 hier tätig ist. In seiner Position als Cloud Services Directorverantwortet er das gesamte Cloud-Portfolio von Aimtec und seineEntwicklung. "Als wie vor sechs Jahren mit EDI in der Cloud begannen,gab es noch sehr wenige spezialisierte Cloud-Dienste. Heute suchenKunden bereits praktisch alle Lösungen "As a Service", egal ob EDI,WMS oder sogar ERP. Aimtec.cloud ermöglicht uns in Verbindung mit demriesigen Know-how unserer Experten, über Jahre bewährte Lösungen neuin Form von Cloud-Diensten mit allen ihren Vorteilen anzubieten. Dasalles wird durch die erstklassige Infrastruktur von Amazon WebServices unterstützt."Jan Stoces, Cloud Services Director, AimtecJan befasst sich seit Beginn seiner Karriere mit IT inProduktionsfirmen und war auch als Consultant im internationalenUnternehmen CSC (heute DXC Technology) tätig. Bei Aimtec arbeitet erseit 2016, wo er den ersten Cloud-Service der Firma zu entwickelnbegann. Mit der Markteinführung von aimtec.cloud ist er für diestrategische Entwicklung des gesamten Cloud-Portfolios von Aimtecverantwortlich. Seine Freizeit gehört dem Sport und der Familie. Erspricht fließend Tschechisch, Englisch und Deutsch.Pressekontakt:Zdenka LinkováCommunication Managerzdenka.linkova@aimtecglobal.com+420 725 819 104Original-Content von: AIMTEC a.s., übermittelt durch news aktuell