Aimtec ist der neue EDI-Anbieter bei Wacker Chemie

Pilsen (ots) - Das Münchner Chemieunternehmen WACKER hat sichentschieden, von ISDN zu einer neueren Technologie für dieKommunikation mit Lieferanten überzugehen und gleichzeitig denEDI-Anbieter zu wechseln. Zum neuen Partner wurde Aimtec mit seinemClouEDI-Service.Zwtl.: Von der Hardware zur DienstleistungWeil ISDN-Unterstützung in Deutschland zum Jahresende 2018ausläuft, suchte Wacker Chemie AG eine neue Lösung als Ersatz fürihren on-premise Server und den Teil der Anbindung, die derbestehende EDI-Anbieter zur Verfügung stellte. Wacker entschied sich,mit Aimtec zusammen zu arbeiten und ClouEDI zu implementieren - EDIals Dienstleistung.ClouEDI ermöglicht den Kunden den Austausch verschiedenerDatentypen mit Geschäftspartnern auf verschiedenenKommunikationswegen, ohne die Notwendigkeit einer eigenenHardware-Ausstattung. Die Nutzer können den Stand der Übertragung undUmwandlung ganz einfach über das Portal my.clouedi kontrollieren. DerDienst hat eine klar vorgegebene Preisliste, was es den Kundenermöglicht, die Projektkosten im Vorlauf zu berechnen. Als einzigestschechisches Unternehmen nutzt Aimtec die Dienste der AWSDatenzentren (Amazon Web Services) in Deutschland.Zwtl.: Schnell und zuverlässigDas Pilotprojekt für WACKER war auf drei Monate geplant, inklusivedes Mappings und der Anbindung von sechzehn Lieferanten. Schlüsselzum Erfolg waren die Expertise und das breite Spektrum anvorbereiteten Kommunikationsprotokollen bei Aimtec zusammen mitprofessionellem Projektmanagement bei Wacker."Für Aimtec haben wir uns für wegen ihrer Expertenkenntnisse imBereich EDI und ihres innovativen Ansatzes entschieden. Mit ClouEDIhaben wir unsere Prozesse auf ein höheres Niveau gebracht. Währendder Pilotphase haben beide Teams Professionalität und Hingabe an dieSache gezeigt", meint Herbert Hangöbl (Manager E-Business, WackerChemie). Dank der Erfahrungen aus dem Pilotprojekt planen beideSeiten eine Erweiterung der Zusammenarbeit im Jahr 2018.Zwtl.: Wacker Chemie AGWACKER ist ein global agierendes Chemieunternehmen mit 13 800Beschäftigten. Der jährliche Umsatz bewegt sich auf dem Niveau von4,92 Mrd. Euro (Stand 2017). Es betreibt 23 Produktionsstandorte, 21technische Zentralen und 50 Geschäftsstellen auf der ganzen Welt.Zwtl.: AIMTEC a.s.Wir helfen der Industrie bei der Digitalisierung. Wir bringenSpitzenexpertise bei der Beratung in der Produktion und Logistik undeinen einzigartigen Ansatz bei der Implementierung der eigenenSoftwarelösungen ein. Seit über zwanzig Jahren sind wir auf dieDigitalisierung der Produktion und der Logistik spezialisiert. Wirsind der Überzeugung, dass wir mit den neuen digitalen Technologienund Ansätzen ein Standard-Implementierungsprojekt in ungefähr einemDrittel der aktuell benötigen Zeit bewältigen. Wir arbeiten fürKunden auf der ganzen Welt, in unterschiedlichen Kulturen und mitunterschiedlichen Lösungsansätzen. Wir haben die Vision einer Welt,in der Führungskräfte ihr Unternehmen mit Hilfe unserer Top-Expertiseund innovativen Softwarelösungen nahezu selbstständig in die digitaleZukunft führen können.[www.aimtecglobal.com] (http://www.aimtecglobal.com/)