Aimtec ändert Management und Struktur seiner Entwicklungsabteilung (FOTO)

Pilsen (ots) -Jan Kocián ist am 1. Juni 2018 neuer Direktor derAimtec-Entwicklungsabteilung geworden. Seine Aufgabe besteht darin,die Teamproduktivität zu steigern und das DCIx-System nochkundennäher zu gestalten. Eine Änderung ist insbesondere bei derneuen Struktur im Entwicklungsteam erfolgt sowie bei der Reaktion aufprojektbedingte Anforderungen und deren Verarbeitung.Die erste Version der DCIx Software, welche in die Gruppe der sog.MOM (Manufacturing Operations Management) Systeme gehört, entstand imJahr 1998 als Reaktion auf spezifische Anforderungen derAutomotive-Branche. Aus dem ursprünglich kleinen Team wuchs binnenzwanzig Jahren die größte Aimtec-Division mit 54 Angestellten empor,wobei mehr als die Hälfte sich gerade der Entwicklung widmet. Hand inHand mit den neuen Anforderungen bezüglich Funktionen und im Hinblickauf die Vision über die künftige Ausrichtung von DCIx entstand derBedarf, den Posten des Entwicklungsleiters zu besetzen. Seit dem 1.Juni 2018 nahm sich der Leitung Jan Kocián an, ein erfahrenerIT-Spezialist, der über eine achtzehnjährige Berufserfahrung verfügt."Im nächsten Jahr möchten wir uns noch mehr auf komplexe Projektekonzentrieren, die mit der Steuerung von Automatisierungstechnikverbunden sind. Wir werden ebenfalls Ideen durchsetzen, um dieImplementierung von Projekten zu beschleunigen und starten auchinterne Projekte, um eine Verbesserung der UX unserer Software zuerzielen. Ich bin der Ansicht, dass uns Jan dank seiner Erfahrungensowie der proaktiven Herangehensweise helfen wird, denEntwicklungsprozess effizienter zu gestalten, damit wir den Kundenein noch besseres Produkt als bisher anbieten," führt RostislavSchwob, DCIx Divisionsleiter auf.Als ersten Schritt reorganisierte Jan Kocián das Team. "Wir hattenzwei große Teams, welche sich mit der Produktentwicklung, derkundenrelevanten Entwicklung bei einzelnen Projekten sowie mit allenFehlerbehebungen beschäftigten. All dies ohne strikteSpezialisierungen." Die Universalität sowie Flexibilität großer Teamshaben die Abteilung jedoch bei der Lösung vonProduktinnovationsanforderungen immer mehr eingeschränkt. "MeineAufgabe bestand darin, der Idee zur Neustrukturierung derEntwicklungsabteilung Leben einzuhauchen. Neuerdings haben wir dieProgrammierer in vier kleinere Teams unterteilt, die sich auf dieeinzelnen Systemmodule spezialisieren. Einen besonderen Platz nahmdas Team ein, welches sich der Erforschung sowie der Nutzung neuerTechnologien widmete und diesem Team kamen auch spezielle Aufgabenzu," sagt Jan Kocián zur neuen Struktur der Entwicklungsabteilung."Durch die weiter untergliederte Struktur werden die Teamseigenständiger. Dank der Unterteilung haben wir es geschafft, weitereElemente der agilen Entwicklung ins Leben zu rufen, wobei sichbereits binnen einiger Wochen erste Synergieeffekte beim Lösenkomplizierter Aufgaben bemerkbar machten. Derzeit konzentrieren wiruns auf das Ausfeilen unserer Kapazitätsplanung innerhalb der neuenStruktur, wobei uns im nächsten Jahr eine ganze Reihe an internenProjekten erwartet, die mit der Produktentwicklung verbunden sind.Wir haben einen regelrecht vollen Backlog an interessanten Ideen undich kann es kaum erwarten, diesen Backlog mit einem schnelleren Temposchrumpfen zu sehen, als es bisher der Fall war," fügt Kocián hinzu.Auch internen Projekten zur weiteren Teameffizienzerhöhung wird mehrGehör verschafft werden, beispielsweise beim Übergang zum neuenVersionsvewaltungssystem für Codes, bei der Trennung derDokumentation vom System und bei der Automatisierung vonPräventivwartungen.Die neuen Teamleader, kleinere spezialisierte Teams sowie eineagile Methodik bringen mehr Energie in die Produktinnovation hineinJedes Team, welches gegenwärtig zur Aimtec-Entwicklungsabteilunggehört, hat seinen eigenen Teamleader, der wiederum für dieEntwicklung des Teams sowie der verwalteten Module verantwortlichist. Neuerdings sind dies Tomas Casta, Jiri Dobry, Roman Krnoul undJiri Tuma. All diese Herren stellen zeitgleich eine Garantie dafürdar, dass die Projektverarbeitung agil abläuft und sie fungieren alsScrum Master ihrer Teams.Jan Kocián, DCIx Entwicklungsabteilungsleiter bei AimtecJan hat den Fachbereich Theoretische Informatik an dertschechischen Technikhochschule CVUT in Prag studiert. Nach demStudium widmete er sich der Entwicklung von Systemen in Java undarbeitete sich allmählich zu Führungspositionen in den GesellschaftenCN Resources International (CZ) und in Kerio Technologies heran, woer mit dem Entwicklungsteammanagement sowie mit derKundenkommunikation betraut war. In seiner Freizeit betreibt er gerneSport (Volleyball, Radfahren, Skifahren) und widmet sich seinerFamilie.Pressekontakt:Zdenka LinkováMarketing Content Managerzdenka.linkova@aimtecglobal.com+420 725 819 104Original-Content von: AIMTEC a.s., übermittelt durch news aktuell