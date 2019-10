Aimbridge Hospitality und Interstate Hotels & Resorts schließen heute die Fusion ab

Transaktion schafft weltweit führendes Unternehmen fürDrittanbieter-HotelmanagementDallas und Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - AimbridgeHospitality ("Aimbridge"), Nordamerikas größte unabhängigeGesellschaft für Hotelmanagement, gibt bekannt, dass es die Fusionmit Interstate Hotels & Resorts ("Interstate"), einem führendenunabhängigen multinationalen Hotelbetreiber am 25. Oktober 2019abgeschlossen hat. Das vereinte Unternehmen wird ein Portfolio vonüber 1.400 markengeführten und unabhängigen Objekten in 49Bundesstaaten und 20 Ländern verwalten. Die Konditionen derTransaktion wurden nicht bekanntgegeben.Mit dieser Fusion werden Aimbridge und Interstate ein verstärktesAngebot für Hotelbesitzer bereitstellen, die dadurch von einerskalierbaren, globalen Plattform profitieren: verbesserte Daten- undAnalysefähigkeiten, ein größerer Pool an talentierten Mitarbeiternmit verstärkter Unterstützung und Ressourcen, u. a. Infrastruktur fürVertrieb, Marketing, E-Commerce und Umsatzmanagement. Durch dieSchaffung dieser vergrößerten Plattform wird das Unternehmen über dieRessourcen und die globale Reichweite verfügen, um exzellente Diensteim Hotelmanagement für seine Kunden bereitzustellen und positiveErfahrungen für Gäste zu ermöglichen.Dave Johnson, der frühere Mitgründer und CEO von Aimbridge, istnunmehr der CEO der zusammengeführten Geschäftsaktivitäten. MichaelDeitemeyer, der frühere President und CEO von Interstate, ist nunmehrGlobal President und steuert die weltweiten Operationen undUnternehmensdisziplinen. Das fusionierte Unternehmen beschäftigteinen Pool mit über 60.000 kompetenten Mitarbeitern, dieerstklassigen Service weltweit bieten."Aimbridge ist hocherfreut, diesen transformativen Zusammenschlussabgeschlossen zu haben", sagte Dave Johnson, CEO von AimbridgeHospitality. "Mike Deitemeyer und ich sind davon überzeugt, dass wirdurch die Verbindung unserer beiden stabilen Unternehmen unserenerweiterten Maßstab optimal nutzen können, um unseren Teammitgliedernbeispiellose Chancen zu bieten und für unsere Eigentümer noch größereWerte zu erschließen.""Diese Fusion wird dazu beitragen, unsere gemeinsame Vision zuerreichen, die besten Betreiber mit erstklassigen Mitarbeitern,Systemen, Technologien und Servicefähigkeiten zu sein, um in allenProduktkategorien des Gastgewerbes Spitzenergebnisse zu liefern",sagte Mike Deitemeyer, Global President von Aimbridge Hospitality.Mit dem Abschluss der Fusion wird das neu vereinte Unternehmenunter dem Namen Aimbridge Hospitality auf dem amerikanischenKontinent positioniert und seinen Hauptsitz in Plano, Texas, haben.Darüber hinaus werden sich Unternehmensbüros in ganz Nordamerika inAtlanta, Calgary, Chicago, Fargo, National Landing, Puerto Rico, SanClemente, Scottsdale und Toronto befinden. Die Marke Interstate wirdfür die internationalen Märkte eingesetzt, mit Niederlassungen zurUnterstützung, die in ganz Europa in Amsterdam, Birmingham, Glasgowund Moskau zu finden sind.Informationen zu Aimbridge HospitalityAimbridge Hospitality ist der führende, weltweit tätigeDrittanbieter für Hotelmanagement, der Komplettservice für Marken,ausgewählten Service, Luxushotels, Ferienanlagen und Urlaubshotels,Konferenzzentren und Lifestyle-Hotels betreibt. Aimbridge hat sich2019 mit Interstate Hotels & Resorts zusammengeschlossen und vertrittnunmehr ein Premium-Portfolio von mehr als 1.400 markengeführten undunabhängigen Objekten in 49 Bundesstaaten und 20 Ländern. Aimbridgemit Sitz in Plano, Texas, verfügt über zusätzliche Unternehmensbürosin Atlanta, Calgary, Chicago, Fargo, National Landing, Puerto Rico,San Clemente, Scottsdale und Toronto. Weitere Informationen überAimbridge Hospitality finden Sie unter www.aimbridgehospitality.comoder verbinden Sie sich mit Aimbridge auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2622931-1&h=2357724434&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2622931-1%26h%3D33013934%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Faimbridge-hospitality%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1017730/Aimbridge_Hospitality_Logo.jpgPressekontakt:Kellie McCroryMCA Group214.654.0402 x1kellie@mcaprgroup.com oder Lana BaughMCA Group214.654.0402 x3lana@mcaprgroup.comOriginal-Content von: Aimbridge Hospitality, übermittelt durch news aktuell