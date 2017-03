Bonn (ots) - Die Ursachen für die deutsch-türkischen Spannungenliegen in der Vergangenheit, glaubt Aiman Mazyek. "Es sind Fehler aufbeiden Seiten gemacht worden. Über viele Jahre hat man diese wichtigeWählergruppe, die ja auch in Deutschland wählen darf, einfachübersehen. Man hat ihre Befindlichkeiten nicht ernst genommen, dasssie sich als Deutsche begreifen und andererseits die kulturelleBrücke zur Türkei nicht kappen", sagte der Vorsitzende desZentralrats der Muslime in Deutschland im phoenix-Interview. VieleDeutsch-Türken hätten eher versucht, in der Türkei Karriere zu machenanstatt hier in Deutschland in die Parlamente zu gehen und alsDeutsche für die deutsch-türkische Freundschaft zu werben. "Diesebeiden Fehler rächen sich jetzt. Jetzt erleben wir, dass Erdogan nachDeutschland kommen kann und mit seinem Wählervolk spricht, obwohl esja längst Deutsche sind", so Mazyek. Auch die deutsch-türkischenAbgeordneten hätten eine Bringschuld, die Befindlichkeiten dieserGruppe noch mehr in die Parlamente zu tragen.Zu den Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland hater eine klare Meinung: "In einer freiheitlich-demokratischenGesellschaft müssen solche Auftritte ausgehalten werden. Ein Verbotoder eine Einschränkung bedeutet letztendlich nur Wasser auf dieMühlen des Wahlkampfes in der Türkei selber. Das Verhältnis zwischenDeutschland und der Türkei wird dadurch noch angespannter als esohnehin schon ist."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell