Aigner scheitert mit Vermittlungsversuch bei Zulieferer Grammer

AMBERG (dpa-AFX) - Im Abwehrkampf beim bayerischen Autozulieferer Grammer gegen die umstrittene Investorenfamilie Hastor hat sich nun auch die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) eingeschaltet - allerdings ohne Erfolg.



Sie habe versucht, einen Kontakt mit der Familie Hastor herzustellen, das sei ihr aber nicht gelungen, was sie sehr bedauere, sagte Aigner am Freitag beim Besuch des größten deutschen Grammer-Werks im oberpfälzischen Haselmühl bei Amberg. Mit dem Besuch habe sie ein Zeichen setzen wollen. "Mir geht es um den Bestand des Werks und die Arbeitsplätze." An Grammer hält die Familie Hastor zwischen 20 und 30 Prozent der Aktien - möglicherweise genug, um auf der Hauptversammlung Ende Mai die Mehrheit im Aufsichtsrat zu übernehmen und Vorstandschef Hartmut Hartmut Müller abzulösen. Ihm wirft sie eine zu geringe Gewinnmarge vor./rbe/DP/she