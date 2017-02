Aida stellt neue Kreuzfahrtschiff-Generation vor

PAPENBURG (dpa-AFX) - Der deutsche Kreuzfahrt-Marktführer Aida hat am Dienstag in Papenburg seine neue Kreuzfahrtschiff-Generation vorgestellt.



Auf der Meyer Werft begann mit dem ersten Stahlschnitt der Bau des ersten von zwei neuen Schiffstypen, die 2019 und 2020 die Aida-Flotte auf dann 14 Schiffe verstärken sollen. Beide Schiffe sollen jeweils 2500 Kabinen haben. Aida hatte bereits von 2007 bis 2013 sieben Schiffe bei Meyer bauen lassen. 2011 gab das Rostocker Unternehmen zwei Anschlussaufträge an die japanische Mitsubishi Heavy Industries. Allerdings verzögerte sich die Auslieferung um ein Jahr. Die neuen Schiffe sollen mit Flüssigerdgas betrieben werden./eks/DP/stb