Aida Minerals Aktie: Wer hoch fliegt, fällt tief!

Rund um Aida Minerals gab es im vergangenen Jahr einigen Wirbel. Mittlerweile wurde das Unternehmen in BLOK Technologies umbenannt und investierte unter anderem in Bitcoin. Was Ende 2017 noch nach einer guten Idee klang, rächte sich im laufenden Jahr bitter. Durch den drastischen Wertverlust der Kryptowährungen geriet auch die Aktie von BLOK unter Druck und verschlechterte sich bis zum Sommer auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.