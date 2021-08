Aia: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "AIA Group":

Der Kurs der Aktie Aia steht am 09.08.2021, 18:29 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 92.1 HKD. Der Titel wird der Branche "Lebens- und Krankenversicherung" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Aia entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Aia wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Aia auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aia-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 95,06 HKD. Der letzte Schlusskurs (92,1 HKD) weicht somit -3,11 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (95,39 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,45 Prozent Abweichung). Die Aia-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Aia-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aia liegt bei einem Wert von 20,23. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Versicherung" (KGV von 57,52) unter dem Durschschnitt (ca. 65 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aia damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

