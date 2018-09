Ai Weiwei will beim Berliner Kunstprojekt DAU Freiheit mitwirken

Berlin (ots) - Der chinesische Künstler und Dissident Ai Weiweiwill sich am geplanten Berliner Kunstprojekt DAU Freiheit beteiligen.Er werde die Mauer bemalen, die das DAU-Areal umgeben soll, erklärteer. Mit DAU-Regisseur Ilya Khrzhanovsky hatte er vereinbart, dieMauer solle nicht nur ein Element zur Begrenzung des Areals sein,sondern ein prozessuales Kunstwerk, das in Kooperation zwischen DAUund dem Studio Ai Weiwei entwickelt werde. Ai, der in Berlin im Exillebt, hatte am vergangenen Wochenende gleich zweimal das BerlinerOrganisationsteam besucht.Unterdessen haben internationale Künstler und weitere Unterstützerfür eine Umsetzung des Projekts DAU in Berlin plädiert. Zu ihnenzählen:Isabelle Adjani, SchauspielerinFanny Ardant, SchauspielerinEd Atkins, KünstlerMaria Balshaw, Direktorin TateBlixa Bargeld, MusikerBen Becker, SchauspielerAnne Zohra Berrached, RegisseurinCaroline Bourgeois, KuratorinBruno Brunnet, GaleristSadie Coles, GaleristinWillem Dafoe, SchauspielerRobert Del Naja, Musiker/KünstlerGerard Depardieu, SchauspielerBrian Eno, Musiker/KünstlerBarbara Frey, Intendantin Schauspielhaus ZürichToni Garrn, ModelJohn Gerrard, KünstlerDonatien Grau, KuratorNicole Hackert, GaleristinAmely Haag, Dramaturgin Schauspielhaus ZürichJella Haase, SchauspielerinMarkus Hinterhäuser, Intendant Salzburger FestspieleCarsten Höller, KünstlerTill Janczukowicz, IdagioAdrian Joffe, Comme des GarçonsStefan Kaegi, Rimini ProtokollVicky Krieps, SchauspielerinMichaela Krützen, Professorin Hochschule für Fernsehen und FilmMünchenThomas Lauriot dit Prévost, Direktor Theatre du ChateletIgor Levit, PianistRuth Mackenzie, Künstlerische Direktorin Theatre du ChateletPhilomene Magers, GaleristinHeike Makatsch, SchauspielerinAbd Al Malik, RapperHubertus Meyer-Burckhardt, TV-Produzent, Moderator, AutorRamona Mohren, Agentin Management Ramona MohrenYann Moix, AutorMichael Morris, Direktor ArtangelAlbert Oehlen, MalerJean Pigozzi, UnternehmerNina Pohl, Direktorin Schinkel PavillonRené Pollesch, TheaterregisseurDaniel Richter, MalerFranz Rogowski, SchauspielerMarcus Rosenmüller, RegisseurJan Schmidt-Garre, RegisseurHanna Schygulla, SchauspielerinKristin Scott Thomas, SchauspielerinNicholas Serota, Vorsitz Arts Council EnglandLilith Stangenberg, SchauspielerinValery Tscheplanowa, SchauspielerinSimon Verhoeven, RegisseurHortensia VölckersDorothea von Hantelmann, Professorin Bard College BerlinChristiane zu Salm, Verlegerin Nicolai Publishing and IntelligenceAkram Zaatari, Künstler/FilmproduzentZuvor hatten bereits für einen Umsetzunge des Projekts plädiert:Stefan Arndt, ProduzentIris Berben, SchauspielerinLars Eidinger, SchauspielerVeronica Ferres, SchauspielerinAndreas Görgen, Leiter der Kultur- und KommunikationsabteilungAuswärtiges AmtChristiane Görres, Programmdirektorin Common Purpose HamburgPhilip Gröning, RegisseurLeander Haußmann, RegisseurCarl Hegemann, DramaturgLouis Hofmann, SchauspielerEva Hubert, MedienpolitikerinKlaus Humann, Verleger/Publisher ALADIN Verlag, HamburgSusanne Kennedy, TheaterregisseurinLucia Keuter, Redakteurin WDRBurkhard Kieker, Geschäftsführer visitBerlinGuido Maria Kretschmer, ModedesignerJoachim Król, SchauspielerThomas Krüger, Präsident Bundeszentrale für politische BildungPeter Kurth, SchauspielerFrederick Lau, SchauspielerChristoph Lieben-Seuter, Generalintendant ElbphilharmonieJoachim Lux, Intendant Thalia Theater HamburgMichael Michalsky, ModedesignerErsan Mondtag, TheaterregisseurKirsten Niehuus, Geschäftsführerin Medienboard Berlin BrandenburgJochen Sandig, CEO/künstlerische Direktion Sasha Waltz & GuestsTom Schilling, SchauspielerAndreas Schreitmüller, Leiter Hauptredaktion Spiel- und Fernsehfilm,ARTETino Sehgal, KünstlerJasmin Tabatabai, SchauspielerinAnna Thalbach, SchauspielerinTom Tykwer, RegisseurSasha Waltz, Choreografin, Tänzerin, OpernregisseurinAlbert Wiederspiel, Festivaldirektor Filmfest HamburgSönke Wortmann, RegisseurPressekontakt:Teresa MinnPhenomen Berlin Filmproduktions GmbHTelefon: 0176 60869488E-Mail: Teresa.m@phenomenfilms.comOriginal-Content von: Phenomen Berlin Filmproduktions GmbH, übermittelt durch news aktuell