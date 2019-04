Ahornsirup aus Kanada / Können Ahorngetränke mit handelsüblichen Sportgetränken konkurrieren? (FOTO)

Orlando, Florida (USA) (ots) -Auf einem internationalen Symposium in Orlando wurdenUntersuchungsergebnisse vorgestellt, die zeigen, dass Ahornprodukteaus Kanada eine Energiequelle während des Sports sein können.Getränke auf Basis von Ahornprodukten bieten für Sportler einigeVorteile, so das Ergebnis einer bisher unveröffentlichten erstenklinischen Studie (1) der Universität Montreal. Diese wurde jetzt aufdem Symposium zu reinen, kanadischen Ahornprodukten (2) in Orlando,Florida, vorgestellt. Die Studie zeigt, dass Ahornwasser oder -sirupmit einem äquivalenten Kohlenhydratgehalt handelsüblicherSportgetränke (60g/l) problemlos als Energiequelle beiAusdauersportarten genutzt werden können. Dies wurde überIsotopenmarkierung der aufgenommenen Kohlenhydrate gemessen, inKombination mit der Messung des Gasaustauschs und Bestimmung derBlutwerte während eines zweistündigen Radfahrens, unmittelbar gefolgtvon einem 20-km-Zeitfahren. An der Studie nahmen 76 sportlich aktiveMännern im Alter von 18 bis 45 Jahren teil.Diese neue Studie verglich während des Trainings auch diesensorischen Eigenschaften von Ahornwasserprodukten und verdünntemAhornsirup mit denen eines handelsüblichen Sportgetränks. "DieErgebnisse zeigen, dass Ahornsirup weniger sauer schmeckt alsherkömmliche Sportgetränke mit vergleichbarer Akzeptanz. DieVerwendung eines Naturprodukts, das Sportler genießen und von dem siewährend des Trainings gerne mehr trinken, kann der Schlüssel zurAufrechterhaltung des Flüssigkeitsgleichgewichts sein", sagte derleitende Prüfarzt der Studie, Dr. Jonathan Tremblay,außerordentlicher Professor an der Universität Montreal, Institut fürKinesiologie und Bewegungswissenschaften.Daneben ist Ahornsirup mehr als nur ein Energielieferant, denn erist eine Quelle für Riboflavin, das zur Verminderung von Müdigkeitund Ermüdung beiträgt sowie zum Erhalt des Nervensystems und derSehkraft. Er ist reich an Mangan, das die Erhaltung normaler Knochenund des Bindegewebes unterstützt. Ahornsirup enthält zudem Kupfer,das dazu beiträgt, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.Somit ist er eine natürliche, vegane, glutenfreie sowie farbstoff-und zusatzstofffreie Alternative zu herkömmlichen Sportgetränken.Québec Maple Syrup Producers (QMSP) Forschungs- undInnovationsnetzwerkQMSP hat ein internationales Netzwerk renommierter Wissenschaftleraufgebaut, die sich dem Ziel verschrieben haben, mehr überAhornprodukte aus Kanada zu erfahren, einschließlich dergesundheitlichen Vorteile ihrer Inhaltsstoffe und Verbindungen. QMSPorientiert sich an den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation(WHO) zum Zuckerverbrauch (3). Die WHO empfiehlt, dass die täglicheZufuhr von zugesetztem Zucker 10 % der täglichenGesamtenergieaufnahme nicht übersteigt, was 50 Gramm zugesetztemZucker oder 37,5 ml Ahornsirup (etwas über 2 Esslöffel) entspricht.Hintergrundinformation: 100 g reiner Ahornsirup decken denTagesbedarf an Mangan zu 103 %, an Riboflavin zu 32 % und zu 19 % anKupfer.Über QMSP und den Ahornsirup aus KanadaDie Aufgabe der QMSP besteht darin, die Interessen derAhornproduzenten in Quebec zu fördern und die Produktion und denVerkauf von Ahornprodukten unter Beachtung der Grundsätze dernachhaltigen Entwicklung optimal zu entwickeln. Die Organisationvertritt die Interessen von rund 11.300 Produzenten und 7.400Unternehmen. Dank ihrer Arbeit stammen jährlich im Durchschnitt 72 %des weltweit produzierten Ahornsirups aus Quebec. Im Auftrag derkanadischen Ahornindustrie koordiniert QMSP die internationalenMarketing- und Werbeaktivitäten für kanadische Ahornprodukte undleitet das International Maple Research and Innovation Network.(1) Das Abstract ist auf https://maplescience.ca veröffentlicht.(2) Das zweite internationale Symposium "Chemistry and BiologicalEffects of Maple Food Products" findet vom 31. März bis 4. April 2019in Orlando auf dem American Chemical Society (ACS) National Meetingand Expo statt, dem größten Treffen der wissenschaftlichenGemeinschaft der Welt.(3) World Health Organization "Healthy diet" verfügbar unter:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet.Pressekontakt:Québec Maple Syrup Producers (QMSP)Ansprechpartner: mk² gmbh, Marion Bartelt-Simon,Oxfordstraße 24, 53111 Bonn,Tel. 0228/943 787 - 0, e-mail: info@mk-2.comOriginal-Content von: Québec Maple Syrup Producers (QMSP), übermittelt durch news aktuell