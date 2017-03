Ahold Delhaize NV (AD): Achtung Korrektur!

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Rückblick: Der internationale Lebensmittel-Handelskonzern Ahold Delhaize (ISIN: NL0011794037) konnte zuletzt mit der äußerst positiven Performance des niederländischen Aktienindex AEX nur temporär Schritt halten. So zeigt uns die Aktie seit über einem halben Jahr eher relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt, wenngleich wir uns in einem intakten Aufwärtstrend befnden.

Meinung: Die Aufwärtsbewegung der letzten Monate lehnt sich stark an eine leicht nach oben gerichtete Unterstützungslinie an. Diese wurde mittlerweile jedoch bereits einige Male nach unten getestet und mit jeder Berührung wird diese um ein Stück schwächer. Der nächste Versuch, die Marke bei 20 Euro zu halten, könnte somit missglücken und ein Verkaufssignal in der Aktie auslösen.

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen.