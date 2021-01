Ahold Delhaize Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Ahold hat im 3. Quartal den Umsatz um 6,8% auf 17,8 Mrd € gesteigert bzw. um 10,1% bei konstanten Wechselkursen. Sowohl in den USA als auch in Europa konnte Ahold klar zulegen. In den USA und Europa belief sich das Umsatzwachstum ohne Benzin auf 12,4 bzw. 7,5%. Besonders gut hat sich der Online-Umsatz entwickelt, der um 62,6% zulegen konnte



