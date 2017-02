Ahoi! Heidi Klum lädt ihre Topmodels zur ersten #GNTM-Kreuzfahrt auf die MS Astoria (FOTO)

Unterföhring (ots) -Entspannung pur auf einer schönen Mittelmeerkreuzfahrt? Von wegen:Heidi Klum lädt in Folge zwei (Donnerstag, 16. Februar) ihre Top 28zur ersten #GNTM-Kreuzfahrt auf die MS Astoria. Direkt beim erstenStopp vor Mallorca wartet der Fotograf Max Montgomery (Vogue, MarieClaire, Galore Magazine) in einer kleinen Bucht für ein Stand upPaddle-Shooting. Heidi Klum: "Max Montgommery ist sehr modern, er istsehr cool und selber noch jung. Insofern sieht er die Mädchen nochmalmit einem ganz anderen Auge" sagt Heidi Klum. "Das ist das ersteShooting für die Mädchen. Das ist natürlich super aufregend und auchnicht so einfach."Schon vorher gibt es die erste Fotochallenge: Jedes Modelfotografiert sich mit Selbstauslöser auf dem Oberdeck der MS Astoria.Dieses Shooting ist ein besonderer Wettbewerb: Die Gewinner ziehen inLuxuszimmer mit Meerblick. Die Verlierer müssen sich im unterstenDeck auf engem Raum einrichten. Michael Michalsky: "DieArbeitsbedingungen werden härter. Die Models müssen unter schwerenBedingungen Leistung bringen. Das ist ein guter Einstieg insModelleben. Das Business ist hart, es wird einem nichts geschenkt."Für den ersten Entscheidungs-Walk laufen die Models in langen HauteCouture-Kleidern aus Neopren-Stoff über den Catwalk auf Hoher See.Doch Achtung: Nicht nur während der Entscheidungs-Walks kann dieReise für die jungen Topmodels enden. Die Jury kann einNachwuchsmodel zu jeder Zeit aus dem Wettbewerb nehmen. Wer muss dieTopmodel-Kreuzfahrt schon jetzt verlassen?"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um20:15 Uhr, auf ProSiebenMöchten Sie Videoclips rund um "Germany's next Topmodel - by HeidiKlum" kostenlos auf Ihrer Website einbetten, dann melden Sie sichhier an: http://explore.glomex.comAktuelle Informationen zur Show finden Sie immer aufwww.prosieben.de/topmodel und auf der Presseseitepresse.prosieben.de/topmodel2017Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFelicitas OnnenTel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi SchulzTel. +49 [89] 9507-1166Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.comAlina JahrmarktTel. +49 [89] 9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell