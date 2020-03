Ahnungslosigkeit an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit

Stuttgart (ots) - Der Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele,machte am 28. Februar 2020 im Deutschlandfunk sachlich falsche Aussagen: "Er hatweder Kenntnis von den politischen Zielen der AfD, noch Ahnung vonVolkswirtschaft, noch von Außen- und Friedenspolitik", kritisiert derstellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag von Baden-Württemberg,Emil Sänze MdL.Bei der Vorstellung der neusten Arbeitslosenzahlen unterstellte Herr Scheele,dass die AfD gegen qualifizierte Zuwanderung sei. "Das Gegenteil ist richtig:Die AfD bejaht den Zuzug von Arbeitskräften, wenn sie tatsächlich Arbeitskräftesind, also kulturell zu unserem Land passen und in grundlegender Weise derSprache mächtig sind. Ebenso klar lehnt die AfD die Einwanderung von nichtqualifizierten, sprachunkundigen oder arbeitsunwilligen Menschen ab. Der AfDpauschal zu unterstellen, wir wären gegen einen offenen Arbeitsmarkt ist einfachsachlich falsch."Sänze betont: "Die Position der AfD dient den Beitragszahlern, die mit ihremhart erarbeiteten Geld nicht nur die Arbeitslosenversicherung, sondern auch dassehr hohe Gehalt von Herrn Scheele finanzieren.Weiter sollte der Vorsitzende der Bundesarbeitsagentur wissen, dass die deutscheWirtschaft mit 8% Abfluss der gesamten wirtschaftlichen Leistung perLeistungsbilanz in das Ausland ein extremes Problem der übertriebenenExportorientierung hat. Deutschland braucht nun wahrlich nicht noch mehrTrittbrettfahrer in den Sozialsystemen, noch mehr niedrigbezahlte Hilfsarbeiteroder ausgebeutete Facharbeiter. Deutschland braucht ein Umsteuern, hin zu einemaußenwirtschaftlichen Gleichgewicht, hin zu einer Volkswirtschaft, die wiederWerte, Infrastruktur und Wohlstand im eigenen Land, für die eigenen Bürgerschafft. Es geht hier immerhin um einen Werteabfluss von 265 Mrd. Euro im Jahr!Das sind sagenhafte 3.000 Euro pro Einwohner an wirtschaftlicher Leistung, diedem Land verloren gehen und sich in Deutschland in schlechten Straßen,schlechtem Internet und so weiter zeigen. Stattdessen propagiert diepersonifizierte Ahnungslosigkeit an der Spitze der Arbeitsagentur ein schlichtes'Weiter so!', als ob wir nicht sehr ernste, strukturelle Problem hätten!Außenpolitisch ist Scheele ein Komplettausfall: Real zieht Deutschland vor allemFachkräfte aus Osteuropa an. Dass wir den Ländern im Osten mit dieser Politikmassiv Schaden, weil wir ihnen die leistungsfähigsten Bürger abwerben, dass wirdamit Gegnerschaft zu Deutschland in diesen Ländern fördern, interessiert HerrnScheele offenbar kein bisschen." so Sänze weiter."Schaut man in den Lebenslauf von Herrn Scheele, stellt man ohne Überraschungfest: Der Mann hat nie in der freien Wirtschaft gearbeitet, nie echten Wohlstandgeschaffen. Er steht vielmehr für eine lupenreine Karriere in der SPD, imStaats- oder staatsnahen Dienst."In der Sendung des Deutschlandfunks wird Scheele durch seinen VorstandskollegenTerzenbach bereits in einem Teilaspekt auf den Boden der Tatsachen geholt: Schondie von der CDU-SPD Bundesregierung angestrebte Einwanderung von 25.000Fachkräften pro Jahr aus dem nicht-EU-Ausland hält dieser angesichts der Sprach-und Kulturbarrieren für, Zitat, "extrem ambitioniert" - übersetzt also: FürUnsinn. "Zur Erinnerung für Scheele: Deutschland verzeichnet derzeit eineEinwanderung von mehreren hunderttausend Menschen pro Jahr - zumeistsprachunkundig, kulturfern, unqualifiziert und zu oft arbeitsunwillig in diedeutschen Sozialhängematte." führt Sänze weiter aus."Dass der Deutschlandfunk so eine ahnungslose Meinung, wie die von HerrnScheele, unkommentiert sendet bzw. der AfD keine Gelegenheit zur Stellungnahmegibt, zeigt wieder einmal den Verlust journalistischer und wissenschaftlicherStandards in weiten Teilen der Mainstreammedien." schließt Sänze.Pressekontakt:AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergPressestelleKonrad-Adenauer-Straße 370173 Stuttgartpresse@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4535399OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell