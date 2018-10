Mainz (ots) -Die "drehscheibe" begibt sich erneut auf Ahnenforschung und gräbtFamiliengeschichte aus. Mit Blick auf die Show "Du ahnst es nicht!",die am Sonntag, 21. Oktober 2018, 13.55 Uhr, im ZDF startet, nimmtdie "drehscheibe" bereits von Montag, 15., bis Freitag, 19. Oktober2018, jeweils in der Sendung ab 12.10 Uhr, die Spur der Vorfahrenauf. Familiengeschichte aus Nordrhein-Westfalen bringt einefünfteilige Reihe ans Licht der Gegenwart - unter dem Motto "Geneal -Endlich Ahnung von den Ahnen". In der ZDFmediathek sind die Beiträgebereits jetzt online abrufbar.Wer sich für seine Ahnen interessiert, kommt meist mit denNachforschungen nicht weiter zurück als bis zu den Urgroßeltern. Werwaren die Vorfahren, wie sieht der Familienstammbaum aus, und welcheFamiliengeheimnisse gibt es? "drehscheibe"-Moderator Tim Niedernolteund Genealoge Markus Weidenbach begeben sich auf die Reise in dieVergangenheit: Stammt Gregor Sarter tatsächlich von einem Baron ab,der die Drachenburg gebaut hat? Das Genealogen-Team der "drehscheibe"nimmt jede Menge Archivalien unter die Lupe, um das herauszufinden.Die Kölnerin Manuela Setterich möchte nur wissen, ob ihre Familie ausHolland kommt - doch dann macht der Genealoge eine ganz andereEntdeckung über die Vorfahren der Stiefoma. Rosita Schmitz ausWipperfürth kann ihre Familie vier Generationen zurückverfolgen - biszu ihrem Ururgroßvater Johann Gottfried Schmitz. Doch sie möchte nochmehr erfahren, was bei dem weitverbreiten Nachnamen allerdingsschwierig ist. Franz Anton Krechting kann seine Vorfahren bereits biszu seinem Urururgroßvater zurückverfolgen und hat eine Ahnung, dassseine Familie etwas mit den Wiedertäufern in Münster zu tun habenkönnte. Lässt sich das beweisen? Michael Boisserées Vorfahren warenin Köln keine Unbekannten, einer von ihnen wird unter anderem mit demDombau in Verbindung gebracht. Der "drehscheibe"-Genealoge findetauch dazu in den Archiven überraschende Details.Die "drehscheibe" hatte im August 2017 erstmals in fünf Folgen"Geneal - Endlich Ahnung von den Ahnen" Familiengeschichte imWesterwald erforscht - zudem folgte am 22. Dezember 2017 einemonothematische Sonderausgabe zu "Alle meine Ahnen - Spurensuche inder Familiengeschichte". Die "drehscheibe" ist montags bis freitagsum 12.10 Uhr im ZDF zu sehen. Das knapp 50-minütige Magazin, imWechsel moderiert von Babette von Kienlin und Tim Niedernolte, bietetInformationen über die Ereignisse des Tages und ihre Auswirkungen aufden Alltag der Menschen, insbesondere aus Deutschland und aus derPerspektive der Regionen.https://presseportal.zdf.de/pm/du-ahnst-es-nicht/"Geneal - Endlich Ahnung von den Ahnen": https://ly.zdf.de/bOv/https://zdf.de/nachrichten/drehscheibehttp://heute.dehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/drehscheibePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell