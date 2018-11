Istanbul (ots/PRNewswire) -Ahmet Günestekins Überblicksausstellung Reflection and Resumption(Ungarischer Originaltitel: Válasz és folytatás; dt. Reflexion undFortführung) wird vom 15. November bis zum 1. Februar gleichzeitig imVasarely-Museum, im Janus-Pannonius-Museum und im Zsolnay-Museum zusehen sein. Die Ausstellung wird eine der größtenMuseumsüberblicksausstellungen sein, die Werke vom Gründer einerhistorischen Kunstbewegung und zugleich Werke eines zeitgenössischentürkischen Künstlers zeigen wird.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/785382/Gunestekin_Art_Center.jpg )Das Janus-Pannonius-Museum zeigt die Arbeiten des Künstlers ineiner Einzelausstellung, das Vasarely-Museum stellt Günestekins Werkezusammen mit den berühmten Werken von Victor Vasarely aus, demBegründer der Op-Art, und das Zsolnay-Museum wird die neuenKeramikarbeiten innerhalb seiner ständigen Keramikkollektionpräsentieren.Die Überblicksausstellung zeigt eine große Vielfalt an Arbeitenund bringt zwei prominente Künstler zusammen. Damit eröffnet sieeinen Dialog zwischen den Werken von Victor Vasarely und AhmetGünestekin und zeichnet die Entstehungsgeschichte dieses Dialogsanschaulich nach.József Sárkány, Kunsthistoriker und Spezialist für zeitgenössischeungarische Kunst, einschließlich der Arbeiten von Victor Vasarely,und Kemal Orta, künstlerischer Leiter der Güler-Sanat-Galerie inAnkara, werden die Ausstellung in Pécs kuratieren.Günestekin wendet Techniken an, die schon Vasarely bei seinerOp-Art verwendete, um die dreidimensionale Wirkung der Formen, diedurch die perspektivischen Verzerrungen entstehen, zu verstärken.Diese Metamorphose der Form wird durch die Farbkontraste weiterverstärkt; die Kontraste von kalten, warmen, dunklen und hellenSchattierungen. Für Sárkány ist Günestekins Kunst eher vonuniverseller Natur; er geht auf die wichtigsten Fragen der Schöpfungund Menschheit ein und räumt der Verspieltheit einen besonderen Raumzur Entfaltung ein. Die Illusion eines kosmischen und interplanetarenRaums beherrscht mehrere seiner Kunstwerke. Bei dieser Anordnung kannder Betrachter Geschichten erkennen, die um zwei eng miteinanderverknüpfte Themen angeordnet sind. Es handelt sich um mythologischeGeschichten über die Schöpfung, die Liebe der Götter und Menschen,Geburt und Wiedergeburt.Reflection and Resumption betont das Phänomen der spirituellenLiebe und erkundet dabei die Konzepte der Schöpfung und Existenz. DieKohäsion und die Gegenüberstellung der Kunstwerke im Rahmen derAusstellung erzeugen ein Muster und offenbaren die Herangehensweise,wie der Künstler die Elemente monotheistischer Religionen, diegriechische Mythologie und anatolische sowie mesopotamische Legendenuntersucht.Die Überblicksausstellung möchte das Publikum auf eine Reise derTransformation der Idee der optischen Täuschung mitnehmen und ihmGelegenheit bieten, die Op-Art anhand der Arbeiten von Günestekindurch eine neue Linse zu betrachten und dadurch neue Blickwinkel zuentdecken.Presseanfragen richten Sie bitte anNilgün Özten nilgun.ozten@gsmsanat.com +90-549-520-73-93Original-Content von: Gunestekin Art Center, übermittelt durch news aktuell