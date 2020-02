Agthia stellt die erste pflanzliche Wasserflasche der Region Naher Osten vor und unterzeichnet mit Veolia auf der Gulfood 2020 eine Absichtserklärung zur Nachhaltigkeit

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- Die Al Ain Plant Bottle wird die erste Wasserflasche aufpflanzlicher Basis in der Region sein- Die Absichtserklärung mit Veolia macht Agthia zum exklusivenFMCG-Unternehmen, das ein Recyclingprogramm dieses Kalibers in derRegion erprobtDie Agthia Group PJSC, eines der führenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmender Region, gab die Einführung der Al Ain Plant Bottle, der ersten pflanzlichenWasserflasche der Region, bei einer Pressekonferenz am Rande der Gulfood 2020während des VAE-Innovationsmonats in Anwesenheit von S.E. Dr. Thani Al Zeyoudi,Minister für Klimawandel und Umwelt der VAE, bekannt. Außerdem wurde eineAbsichtserklärung zwischen Agthia und Veolia, einem weltweit führendenUnternehmen für optimiertes Ressourcenmanagement, unterzeichnet, um eineInitiative zur Sammlung von PET-Wasserflaschen in den Vereinigten ArabischenEmiraten zu starten.Die Verpackung der neuen Al Ain Plant Bottle ist umweltfreundlich und besteht zu100 % aus Materialien pflanzlichen Ursprungs, einschließlich des Verschlusses.Darüber hinaus dient die Trinkflasche der wachsenden Verbraucherbewegung inRichtung Nachhaltigkeit, da sie kompostierbar und innerhalb von 80 Tagenbiologisch abbaubar ist. Die revolutionäre Innovation soll den ökologischenFußabdruck aus der CO2-Perspektive verbessern. Es werden pflanzliche Ressourcengenutzt, die in ein haltbares, zu 100 % pflanzliches Harz umgewandelt werden,das dann zur Herstellung der Al Ain Plant Bottle verwendet wird.Abgesehen davon, dass Agthia die Führung bei der Einführung der erstenWasserflasche auf pflanzlicher Basis in der Region übernommen hat, arbeitetAgthia gemeinsam mit Veolia an mehreren Nachhaltigkeitsinitiativen, die einzirkuläres Ökosystem schaffen werden, um den Weg zu mehr PET-Recycling in derRegion zu ebnen. Diese Initiative unterstreicht das gemeinsame Engagement vonAgthia und Veolia, die Bemühungen um Nachhaltigkeit durch die Zusammenarbeit mitder Gemeinde voranzutreiben. Unser Ziel ist es, Recycling einfacher undzugänglicher zu machen, indem wir andere Sammelsysteme vorschlagen.Seine Eminenz Dr. Thani Al Zeyoudi sagte: "Wir sind stolz auf die Rolle, dieemiratische Privatunternehmen bei der Unterstützung unserer landesweitenBemühungen um Nachhaltigkeit spielen. Wir hoffen auf mehr Unternehmen in allenSektoren mit dem gleichen Bewusstsein und Engagement für die Verringerung ihresFußabdrucks, um sicherzustellen, dass die VAE bis weit in die Zukunft nachhaltigbleiben.Er fügte hinzu: "Innovation ist das Herzstück des Übergangs des Landes zurKreislaufwirtschaft. Die Einführung der pflanzlichen Wasserflasche von Al Ainund anderer Nachhaltigkeitsinitiativen von Agthia während desVAE-Innovationsmonats ist ein Paradebeispiel dafür, wie Innovation dieökologische Nachhaltigkeit entscheidend voranbringen kann. Ich applaudiereAgthia für sein starkes Engagement für die Integration von Nachhaltigkeit alsKernwert in seine Geschäftstätigkeit."Tariq Ahmed Al Wahedi, CEO der Agthia Group, sagte: "Agthia bleibt derInnovation und Nachhaltigkeit durch seine bahnbrechenden Verpackungsinnovationenund vertrauensvolle Partnerschaften verpflichtet. Die Partnerschaft mit Veoliaund die Einführung der Al Ain Plant Bottle ist ein Beweis für unser Engagementfür Nachhaltigkeit und unsere zukünftigen Bemühungen, den ökologischenFußabdruck von Agthia zu verbessern und unser Bestreben zu unterstützen, uns ander nationalen Nachhaltigkeitsagenda 2021 auszurichten."Erich Konig, CEO von Veolia Environmental Services Emirates, sagte: "Veolia istwirklich stolz und begeistert von der Partnerschaft mit Agthia, die daraufabzielt, das lokale PET-Ökosystem zu strukturieren, indem innovative unddigitale Sammlungslösungen entwickelt werden, um die Herausforderungen zubewältigen, die Plastikflaschen nach ihrem Gebrauch mit sich bringen, und dieSchaffung einer nachhaltigeren und kreislauforientierten Wirtschaft für Plastikzu fördern."Die zwischen Agthia und Veolia festgelegte PET-Sammelinitiative soll im Märzbeginnen und ist der erste Schritt zur Schaffung eines effizientenPET-Recycling-Ökosystems, mit dem Ziel, beginnend in Abu Dhabi das Programm aufnationaler Ebene umzusetzen. Die Unternehmen werden mit Kunden, Partnern undKanälen zusammenarbeiten, um die Sammlung von PET-Flaschen zu verbessern.Darüber hinaus gibt es Pläne, die Option zu testen, Wasserflaschen mithilfeeiner benutzerfreundlichen Veolia-Anwendung direkt aus Haushalten zu sammeln, umeinen reibungslosen Sammelprozess bei Verbrauchern in den gesamten VAE zuerleichtern.Die Wissenschaft hinter Al Ain Plant Bottle basiert auf der Umwandlung vonPflanzen in spezielles Polymermaterial, das durch die Fermentation von inPflanzen enthaltenen Zuckern gewonnen und zur Herstellung dieses Materialsverwendet wird, ohne einen einzigen Tropfen Erdöl oder dessen Nebenprodukte zuverwenden. Die Flasche auf pflanzlicher Basis wird im neuenVerpackungstechnologiezentrum von Agthia in Al Ain unter strengstenQualitätsstandards und unter Herstellungsbedingungen entwickelt, die während desgesamten Prozesses 60 % weniger Energie verbrauchen und den bestenCO2-Fußabdruck ihrer Klasse haben, wobei mehr als 50 % der nicht erneuerbarenEnergien eingespart werden.Die Einführung dieser beiden innovativen Initiativen während desInnovationsmonats der VAE ist Teil des Engagements von Agthia für Innovation undNachhaltigkeit, das Praktiken und die Anwendung von Umwelt-, Sozial- undCorporate Governance (ESG)-Standards in allen Geschäftsbereichen desUnternehmens sowie die Messung der Auswirkungen auf die Umwelt umfasst. DasErgebnis sind eine revolutionäre Verpackung und Initiativen, die die Bemühungender Group zur Unterstützung der nationalen Nachhaltigkeitsagenda sowie dieneuesten Errungenschaften als Teil ihrer langfristigen Nachhaltigkeitszieleunterstreichen.Über Agthia Group PJSCDie Agthia Group ist ein führendes Lebensmittel- und Getränkeunternehmen mitSitz in Abu Dhabi. Das 2004 gegründete Unternehmen ist an der Abu DhabiSecurities Exchange (ADX) notiert und trägt das Symbol "AGHTIA". 51 Prozent derAktien des Unternehmens werden von Senaat (General Holding Corporation), einerRegierungseinheit von Abu Dhabi, gehalten, der Rest von privaten undinstitutionellen Investoren. Die Vermögenswerte des Unternehmens befinden sichin den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Kuwait, Oman, Ägypten undder Türkei. Agthia bietet ein erstklassiges Portfolio integrierter Unternehmen,die Kunden und Verbrauchern in den VAE, der GCC-Region, der Türkei und imweiteren Nahen Osten hochwertige und vertrauenswürdige Lebensmittel- undGetränkeprodukte anbieten.
www.agthia.com