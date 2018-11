Agrinos stellt Matthias Schulze als Executive Vice President für Europa und Afrika ein

Davis, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Agrinos, ein führenderAnbieter von biologischen Inputstoffen für Feldfrüchte, der sich fürdie Verbesserung von Produktivität und Nachhaltigkeit in der modernenLandwirtschaft einsetzt, gibt die Einstellung von Matthias Schulzeals Executive Vice President für Europa und Afrika bekannt.Herr Schulze wird die Geschäftsbereiche Europa und Afrika leitenund alle Aspekte der Geschäftstätigkeiten auf diesen zwei Kontinentenbeaufsichtigen, einschließlich Vertrieb, Marketing, Distribution undBetrieb. Außerdem spielt er als Teil des Global Leadership Teams vonAgrinos eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der langfristigenGeschäftsstrategie des Unternehmens in den Zielgebieten der Region."Wir freuen uns sehr, dass Matthias unserem Team beitreten und denBetrieb in diesen wichtigen Märkten leiten wird", sagt Kevin Helash,CEO von Agrinos. "Seine umfassenden Erfahrungen und Kenntnisse inManagement, Teamführung und Landwirtschaft werden dazu beitragen,dass unsere Geschäfte in Europa und Afrika weiter expandieren."Vor seiner Einstellung bei Agrinos war Herr Schulze als Vertriebs-und Marketingdirektor in Europa bei der K+S KALI GmbH beschäftigt. Erbringt in seine Stelle bei Agrinos mehr als zwanzig Jahre Erfahrungin der Agrarindustrie ein. In dieser Zeit bekleidete er verschiedeneStellen, u. a. im Produkt- und Exportmanagement, Führungspositionenim Vertrieb und Marketing sowie beiUnternehmensentwicklungsprojekten."Biologische Inputstoffe sind eine wahrhaft bahnbrechende undrapide expandierende Verbesserung in der landwirtschaftlichenProduktion weltweit", sagt Schulze. "Agrinos ist in einer besonderenPosition in diesem Marktsegment, und ich bin begeistert, für einUnternehmen zu arbeiten, das die Einführung von Technologie sowiehöhere Effizienz beim Anbau von Feldfrüchten fördert.Informationen zu AgrinosAgrinos ist ein Anbieter von biologischen Inputstoffen fürFeldfrüchte, der sich für die Verbesserung von Produktivität undNachhaltigkeit in der modernen Landwirtschaft einsetzt. Die Auswahlan Biodüngern und biostimulierenden Erzeugnissen von Agrinos hilftLandwirten, rentabel zu wirtschaften, steigert die Ernteerträge derPflanzen, verbessert die Effizienz herkömmlicher Düngemittel undreduziert die Umweltbelastung.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/786966/Agrinos_Matthias_Schulze.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/237074/agrinos___logo.jpgPressekontakt:Rose ReifsnyderAgrinos+1 (612) 840-7204rose.reifsnyder@agrinos.comDave HardingCharleston|Orwig+1 (262) 563-5075dharding@charlestonorwig.comOriginal-Content von: Agrinos, übermittelt durch news aktuell