Agricultural Sci-Tech Feast im Mai: Verleihung des DBN Science and Technology Award bei Zeremonie in Peking

Beijing (ots/PRNewswire) -Die Gewinner des 12. DBN Science and Technology Award werden bei einer Zeremonie am 28. und 29. Mai in Peking ausgezeichnet. 1999 wurde der DBN Science and Technology Award ins Leben gerufen, um Einzelpersonen und Organisationen zu würdigen, die außergewöhnliche technologische Entdeckungen gemacht haben, die sich in der Praxis niedergeschlagen haben und die Zukunft der globalen Agrarindustrie neu gestalten.Ausgewählt und begutachtet von einem Gremium aus Experten und Wissenschaftlern aus einer Vielzahl von Branchen, wurden mit dem Preis die Leistungen einer Reihe angesehener Akademiker und Wissenschaftler gewürdigt, deren Technologien Innovationen auf höchstem Niveau darstellen und große Auswirkungen auf die Agrarindustrie haben. Zu diesen herausragenden Persönlichkeiten gehören Professor Roger Beach, Gründungsdirektor des World Food Center an der UC Davis, Xie Hua'an, Akademiemitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, und Qiao Shiyan, Akademiemitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften.Parallel zum Zhongguancun Global Technological Innovation Forum wird die Veranstaltung von der Chinesischen Akademie für Agrarwissenschaften, der China Agricultural University, der Zhejiang University, der Huazhong Agricultural University, der Chinese Association of Animal Science and Veterinary Medicine und der Crop Science Society of China ausgerichtet. Zu der zweitägigen Veranstaltung werden mehr als 1.000 hochkarätige Wissenschaftler, Forscher, Unternehmens- und Branchenführer sowie Nobelpreisträger eingeladen, um die Chancen und Herausforderungen der Agrarindustrie zu beleuchten. Es wird erwartet, dass schätzungsweise eine Million Zuschauer die Sitzungen über den Live-Streaming-Kanal verfolgen werden.Inzwischen hat die Global Agricultural Technology Innovation Platform (https://www.gainnovation.org.cn/en/) (GAIN) angekündigt, die für globale Branchenakteure eingerichtet wurde, um die Zusammenarbeit zu verstärken und so die schnelle, effiziente und kostengünstige gemeinsame Entwicklung bahnbrechender landwirtschaftlicher Lösungen zu ermöglichen, die die Probleme in der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion lösen.„In den vergangenen 22 Jahren wurden im Rahmen des DBN-Wissenschafts- und Technologiepreises 474 Preisträger aus der weltweiten Landwirtschaft nominiert, deren 55 technologische Innovationen und Errungenschaften später zu den nationalen Prioritätsprojekten Chinas gewählt wurden. Wir sind stolz darauf, mit dieser Initiative, die es Wissenschaftlern aus der Industrie ermöglicht, ihre bahnbrechenden Ideen und wirkungsvollen wissenschaftlichen Beiträge zu präsentieren, einige der prominentesten Einzelpersonen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen in ihrem Bestreben zu unterstützen, landwirtschaftliche Lösungen zu erforschen, von denen Landwirte, Verbraucher und das Pflanzenproduktionssystem in den kommenden Jahren profitieren werden", so Dr. Song Weiping, CEO der DBN Group.""n diesem Jahr will die DBN Group auf den bisherigen Meilensteinen aufbauen, um den umfangreichen Kooperations- und Kommunikationsraum, den der Preis und das Forum bieten, weiter auszubauen. Wir wollen GAIN einrichten, um Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen zu unterstützen, die auf der Suche nach Partnern aus der Industrie sind, um so die Entwicklung der Branche voranzutreiben", fügte Dr. Song hinzu.Die Gruppe hat sich mit über 330 innovativen Erfindungen ihren langjährigen Platz unter den Top-Patentinhabern Chinas gesichert und ist damit die Nummer acht in China, wenn es um die Patentstärke geht, die nach Wert, Nutzen, Anzahl und PCT-Anmeldungen der Patente bewertet wird.GAIN-Website https://www.gainnovation.org.cn/en/show-61.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1805652/video.mp4Pressekontakt:PR Team,release@gainnovation.org.cnOriginal-Content von: Global Agricultural Science and Technology Innovation Platform (GAIN), übermittelt durch news aktuell