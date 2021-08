Agri Terra übernimmt Indusur

Asuncion, Paraguay (ots) - Dem deutschen Agrar- und Immobilieninvestor Agri Terra ist ein Geniestreich gelungen. Am Freitag, den 20. August, gegen 22:20 Uhr verließ Geschäftsführer Carsten Pfau den Asuncioner Büroturm Blue Tower, in dem eine der größten Anwaltskanzleien des Landes ihren Sitz hat. Fast fünf Stunden hatte es gedauert, bis alle Vertragsunterlagen ausgefertigt, gelesen und unterschrieben waren, dann war die Aktienmehrheit des Mineralwasserherstellers Indusur an die Münchner Gruppe übergegangen. Agri Terra mischt damit zukünftig im internationalen Mineralwassergeschäft mit. Die Übernahme beschert dem Unternehmen nicht nur das Eigentum an den bereits in Betrieb stehenden Quellen, sie sichert auch den Zugang zum Aquifer Guaraní, einer der größten Süßwasser-Reserven der Welt.Die aktuelle Abfüllanlage wird schon bald um einen hochmodernen Trakt erweitert. "Der paraguayische Markt ist sehr interessant für uns, aber wir werden mit großer Sicherheit den Löwenanteil exportieren", erklärt Carsten Pfau auf Anfrage. Die zusätzlichen Kapazitäten werden daher dringend benötigt.Indusur verfügt über von Basaltgestein gefilterte Mineralwasserquellen, die einen natürlichen pH-Wert von 9,4 aufweisen und damit basisch sind. Das Unternehmen liegt damit also genau im Trend der weltweit aufgekommenen Tendenz zur basischen Ernährung.Hauptmarkt USAAls ersten Exportmarkt hat Agri Terra die USA auf der Liste, wo Wasser und andere Getränke mit hohem pH-Wert enorm nachgefragt werden. Aber auch in den Vereinten Arabischen Emiraten möchte man das paraguayische Mineralwasser beziehen. "Das kaum bekannte Paraguay im Herzen Südamerikas wird leicht mit unberührter Natur und natürlicher Reinheit gleichgesetzt, da ist ein Produkt wie natürliches Mineralwasser sehr überzeugend", erklärt Carsten Pfau die Absatzstrategie der Gesellschaft. "Aber auch in Afrika und Asien ist Trinkwasser ein Thema, und dort ist man an stark mineralhaltigem, basischem Wasser sehr interessiert", so Pfau.Neben Mineralwasser wird das Unternehmen zukünftig auch andere Getränke herstellen und vor allem exportieren. Im Verbund der Agri Terra Gruppe ist bereits eine hochmoderne Orangensaftfabrik in der Entwicklung, und die Gruppe betreibt die drittgrößten Orangenplantagen des Landes. Der Schritt zu Sport- und Mischgetränken ist also naheliegend.Weitere ZukäufeDie Agri Terra Gruppe setzt ihren Wachstumsprozess ungebremst fort. Weitere Zukäufe sind nach Unternehmensangaben ausdrücklich nicht ausgeschlossen.Pressekontakt:Agri Terra KGGut MöschenfeldSt.-Ottilien-Weg 1185630 GrasbrunnDeutschlanderfahrungen@agri-terra.netwww.agri-terra.deOriginal-Content von: Agri Terra Gruppe, übermittelt durch news aktuell