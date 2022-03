Agri Terra: Frutana wird Franchise-System

Asuncion (ots) -Das paraguayische Traditionsunternehmen Frutana ist seit zwei Jahrzehnten für die Herstellung und Vermarktung von frisch gepressten Fruchtsäften, frischem Obstsalat und anderen aus frischen Früchten gewonnenen Produkten bekannt. Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen von der Agri Terra Gruppe übernommen und unter neuem Dach restrukturiert.Nun vermeldete das inzwischen als Frutana Fresh firmierende Unternehmen, dass es in Kürze ein Franchise-System vorstellen werde. In Paraguay haben Franchise-Systeme in den letzten Jahren großen Erfolg verzeichnet, und eine alt-eingesessene Marke wie Frutana bringt neben dem hohen Wiedererkennungswert am Markt auch langjährige Erfahrung, Know-How und weit vernetzte Branchenkontakte -insbesondere zu wichtigen Lieferanten- mit.Frisch gepresste Fruchtsäfte sind in Südamerika sehr beliebt und andere Marken in dem Segment haben den Weg in die Vergabe von Lizenzen und Partnerschaftsverträgen bereits sehr erfolgreich beschritten."Wir haben uns mit Branchenexperten zusammengesetzt und die Idee lange und ausführlich analysiert", so Agri Terra Geschäftsführer Carsten Pfau. "Frutana ist in Paraguay ein Begriff, das Unternehmen hat sich insbesondere als Zulieferer großer Marken wie z.B. McDonald´s, Pizza Hut oder dem Shell-Tankstellennetz einen Namen gemacht", so Pfau weiter. "An vielen Tankstellen kann man heute bereits Frutana-Produkte im Shop kaufen, dazu kommen viele bekannte Sport- und Freizeitclubs", erklärt der deutsche Geschäftsmann. "Es war naheliegend, die Marktpräsenz systematisch auszuweiten und da bietet sich ein Lizenz- oder Franchise-System geradezu an".Mit dem neuen Konzept erhöhen sich Umsatz- und Gewinnerwartungen des mittelständischen Unternehmens schlagartig um ein Vielfaches. Auf weitere Meldungen aus dem Hause Frutana darf man gespannt sein.Über Agri TerraDie Agri Terra Gruppe ist spezialisiert auf Investitionen in Agrarprojekte in Paraguay und zählt dort zu den wichtigsten Agrarinvestoren. Das Unternehmen verwaltet und betreibt die drittgrößte Anbaufläche für Zitrusfrüchte im Land und den mit Abstand größten Gewächshauskomplex für Obst und Gemüse. Außerdem entwickelt die Gesellschaft einen der flächenmäßig größten Country Clubs in Südamerika. Die Gründer und Geschäftsführer Carsten und Michael Pfau investieren seit 1993 in Paraguay und werden dort regelmäßig auf den Listen der einflussreichsten Unternehmer des Landes geführt. Ihre enorme Erfahrung und Südamerika-Expertise stellen sie interessierten Co-Investoren zur Verfügung, um gemeinsam solide Erträge in dem aufstrebenden Entwicklungsland zu generieren.Pressekontakt:Agri Terra KGGut MöschenfeldSt.-Ottilien-Weg 1185630 GrasbrunnDeutschlanderfahrungen@agri-terra.netwww.agri-terra.deOriginal-Content von: Agri Terra Gruppe, übermittelt durch news aktuell