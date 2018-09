Agree Realty: Augen auf!

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Agree Realty per 04.09.2018 bei 56,6 USD.

Agree Realty haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Agree Realty von 56,6 USD ist mit +11,55 Prozent Entfernung vom GD200 (50,74 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 54,35 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,14 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Agree Realty-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Agree Realty damit 11,89 Prozent über dem Durchschnitt (6,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 6,42 Prozent. Agree Realty liegt aktuell 11,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 36,54. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Agree Realty zahlt die Börse 36,54 Euro. Dies sind 65 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Real Estate" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 104,3. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.