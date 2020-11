Agree Realty Aktie: Insider-Tipp!

Die Aktien von Agree Realty Inc (NYSE:ADC) stiegen gegenüber dem vorherigen Schlusskurs um 4,9%. Rubenfaer William S. reichte am Montag, dem 9. November, ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider kaufte 1.500 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 62,99 Dollar. Nach der Transaktion erhöhte sich die Beteiligung der Führungskraft an Agree Realty Inc. auf 25.423 Aktien.

Die Bedeutung von Insider-Transaktionen

